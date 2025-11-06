سجل نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، الهدف الثاني للفريق الأحمر خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان محمود تريزيجيه قد سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل سيراميكا عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 41، ثم سجل نيتس جراديشار الهدف الثاني في الدقيقة 52.

هدف جراديشار جاء بعدما أرسل مروان عطية كرة عرضية قابلها أشرف بنشرقي بعرضية متقنة بالرأس ومن ثم لمسها جراديشار في الشباك.

ويعد هذا الهدف الرابع لجراديشار في الموسم الحالي 2025-26، إذ لعب 12 مباراة قبل هذه المواجهة، بواقع 499 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف.

وتشهد النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري مشاركة أربعة أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما جاء الزمالك حامل لقب كأس مصر، وتأهل سيراميكا كليوباترا كبطل لكأس رابطة المحترفين، فيما حصل بيراميدز على بطاقة دعوة خاصة (البطاقة الذهبية).

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك أمام بيراميدز، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث.

