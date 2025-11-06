المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

1 1
17:45
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
17:15
كرواتيا

كرواتيا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

مفاجآت بالجملة.. عمرو ناصر يقود تشكيل الزمالك ضد بيراميدز والسعيد بديلًا

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:23 م 06/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أرضية ملعب آل نهيان، في دولة الإمارات.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك وبيراميدز

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

