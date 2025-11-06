أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أرضية ملعب آل نهيان، في دولة الإمارات.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.