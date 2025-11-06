إصابة جراديشار أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تعرض نييتس جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ستاد هزاع بن زايد، مساء اليوم الخميس.

وسقط جراديشار على أرض الملعب، متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 67، ليدخل طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

ويتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام سيراميكا كليوباترا، على ملعب هزاع بن زايد.