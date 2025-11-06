المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

1 1
17:45
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 2
17:15
كرواتيا

كرواتيا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

إصابة جراديشار أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:36 م 06/11/2025
جراديشار

جراديشار

تعرض نييتس جراديشار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ستاد هزاع بن زايد، مساء اليوم الخميس.

وسقط جراديشار على أرض الملعب، متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 67، ليدخل طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

ويتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام سيراميكا كليوباترا، على ملعب هزاع بن زايد.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي السوبر المصري سيراميكا كليوباترا موعد مباراة الأهلي جراديشار موعد مباراة الاهلي

