فاز الأهلي بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في السوبر المصري.

وأقيمت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ستاد هزاع بن زايد في نصف نهائي السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، في النسخة الجديدة للبطولة بمشاركة 4 فرق.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، لملاقاته في نهائي السوبر المصري، يوم الأحد المقبل.

وتُعد هذه المرة هي الثانية التي يفوز فيها الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة في السوبر المصري.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 3، أرسل زيزو كرة عرضية من ركلة ركنية قابلها تريزيجيه بضربة رأسية مرت بجوار المرمى.

وأتيحت فرصة للأهلي داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 8، حيث صوب ياسر إبراهيم كرة ارتطمت في أقدام مدافعي سيراميكا لترتد إلى أليو ديانج الذي مرر الكرة إلى كوكا ليرسل كرة عرضية أرضية مرت أمام بنشرقي وترزيجيه.

الدقيقة 8، شهدت توغل زيزو إلى منطقة الجزاء، بعد دربكة دفاعية بين لاعبي سيراميكا، ليصوب كرة في الزاوية القريبة ويتصدى لها محمد بسام.

وافتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل للأهلي في الدقيقة 19، بعد كرة عرضية من جهة اليمين، ليقابلها بضربة رأسية في الشباك.

أهدر أشرف بنشرقي فرصة هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 36، حيث أرسل جراديشار كرة عرضية استقبلها بنشرقي داخل منطقة الجزاء، ليصوب كرة ضعيفة أمسكها محمد بسام.

وشهدت الدقيقة 41، تسجيل مروان عثمان هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا، بعد كرة بينية من أحمد بلحاج لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

أرسل تريزيجيه كرة عرضية من جهة اليسار في الدقيقة 45+3، ارتدت من محمد بسام داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 47، أرسل بنشرقي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الجزاء، قابلها تريزيجيه بضربة رأسية غير متقنة.

ونجح نييتس جراديشار في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، بعد تمريرة طولية من مروان عطية داخل منطقة الجزاء، قابلها بنشرقي بتمريرة رأسية على الزاوية القريبة ليضع جراديشار الكرة في المرمى.

وحصل حسين السيد لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 63، بعد عرقلة أشرف بنشرقي على حدود منطقة الجزاء.

وسقط جراديشار مهاجم الأهلي في الدقيقة 67، متأثرًا بالإصابة، ليدخل طاهر محمد طاهر بدلًا من.

وأنقذ محمد الشناوي، فرصة هدف لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 74، بعد انفراد لـ فخري لاكاي أمام المرمى.

ونجح تريزيجيه في التوغل إلى منطقة الجزاء، في الدقيقة 82، وأرسل كرة عرضية أرضية، لكن أخرجها مدافع سيراميكا كليوباترا بنجاح.

صوب عمرو قلاوة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، مرت بعيدة عن مرمى الشناوي.

وحصل محمود حسن تريزيجيه على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 87، بعد تدخل من عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأهدر أحمد عبد القادر هدفًا للأهلي في الدقيقة 88، حيث أرسل محمد علي بن رمضان كرة عرضية قابلها بضربة رأسية من أمام المرمى مرت فوق المرمى.

وفي الدقيقة 89، صوب محمد علي بن رمضان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع سيراميكا، لكنها علت الشباك.

وطالب لاعبو سيراميكا كليوباترا بالحصول على ركلة جزاء، بعد ارتطام الكرة في يد أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي.

وانطلق أحمد عبد القادر بهجمة مرتدة في الدقيقة 90+7، وتوغل بالكرة إلى منطقة الجزاء، لكنه تلعثم في الكرة ليخرجها مدافع سيراميكا كايوباترا على حدود منطقة الجزاء، ليقابلها مروان عطية بتصويبة قوية فوق المرمى.