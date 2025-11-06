تحدث علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، عن خسارة فريقه أمام الأهلي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الأهلي تمكن من حسم مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، التي انتهت منذ قليل على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ليتأهل للمباراة النهائية.

تصريحات علي ماهر

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون قدموا مباراة محترمة، أشكرهم على المجهود المبذول، ووصلنا بفرص عديدة، تعادلنا وكان يمكننا الفوز، الحمدلله، لكن لم نوفق في بعض الفرص".

أضاف: "نغلق صفحة المباراة، لكن يجب أن نشعر أن هناك عدالة، نحن نتعب ونجتهد حتى نحصل على ما نستحقه في النهاية".

وعن ركلة الجزاء، قال مدرب سيراميكا كليوباترا: "الكرة لا تحتاج إلى أي تعليق، الحكم رأى اللعبة، لن أتحدث عن الأمر، لأنني إذا تحدثت سيتم إيقافي، وبلا شك يجب أن أقوم بإفاقة اللاعبين على مدار المباراة".

اختتم تصريحاته: "كل الكرات الثابتة يتم التعامل معها بطريقة معينة وتفاصيل خاصة".

الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، شهدت مطالبات باحتساب ركلة جزاء لوجود لمسة يد على ياسين مرعي، وسط اعتراضات من خارج الخطوط.

وينتظر سيراميكا كليوباترا معرفة منافسه على المركز الثالث، في كأس السوبر المصري، من مباراة الزمالك وبيراميدز، التي تقام في هذه الأثناء على ملعب آل نهيان.