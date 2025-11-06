المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 2
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

0 0
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

السوبر المصري.. ديانج أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:13 م 06/11/2025
أليو ديانج

أليو ديانج

فاز المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي بجائزة الأفضل في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري 2025.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي منافسات السوبر المصري 2025.

وفاز ديانج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد أداءه المميز في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر ضد الزمالك أو بيراميدز.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

ماذا قدم ديانج أمام سيراميكا كليوباترا؟

90 دقيقة

أهداف.. 0

أسيست.. 0

لمس الكرة.. 49 مرة

تمريرات مفتاحية.. 2

تمريرات دقيقة.. 35/41 (85٪)

تمريرات في نصف ملعب الخصم.. 19/23 (83٪)

تمريرات في نصف ملعب فريقه.. 16/18 (89٪)

كرات طويلة (دقيقة).. 1/3 (33٪)

فقد الاستحواذ على الكرة.. 8 مرات

الاهلي مباراة الأهلي نتيجة مباراة الاهلى اليوم ماتش الاهلي الأهلي نتيجه مباراة الأهلي وسيراميكا نتيجة مباراة الأهلى تردد قناة ابو ظبي الرياضية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    1
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بيراميدز

بيراميدز

48

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
