فاز المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي بجائزة الأفضل في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري 2025.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي منافسات السوبر المصري 2025.

وفاز ديانج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعد أداءه المميز في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر ضد الزمالك أو بيراميدز.

ماذا قدم ديانج أمام سيراميكا كليوباترا؟

90 دقيقة

أهداف.. 0

أسيست.. 0

لمس الكرة.. 49 مرة

تمريرات مفتاحية.. 2

تمريرات دقيقة.. 35/41 (85٪)

تمريرات في نصف ملعب الخصم.. 19/23 (83٪)

تمريرات في نصف ملعب فريقه.. 16/18 (89٪)

كرات طويلة (دقيقة).. 1/3 (33٪)

فقد الاستحواذ على الكرة.. 8 مرات