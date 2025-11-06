طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمود مرعي أمام الزمالك

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة المدافع محمود مرعي خلال مباراة الزمالك في السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر المصري على ستاد آل نهيان في أبوظبي.

وأوضح المنيري عبر الموقع الرسمي لناديه، أن محمود مرعي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك.

وحل المدافع علي جبر قائد الفريق بديلا لمحمود مرعي في الشوط الثاني من اللقاء.

وأشار المنيري إلى، أن مرعي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء بيراميدز والزمالك سيواجه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم 9 نوفمبر الجاري.