المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الجزيري: لدينا قمة منتظرة ضد الأهلي.. وسنرفع كأس السوبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:26 م 06/11/2025
سيف الدين الجزيري - الزمالك

سيف الجزيري - الزمالك

علق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك على التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري 2025 ومواجهة الأهلي المرتقبة.

وأقصى الزمالك نظيره بيراميدز من نصف نهائي السوبر المصري عقب الفوز بركلات الترجيح (5-4).

واحتضن ستاد آل نهيان بالإمارات مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك خلال أحداث الـ90 دقيقة، حيث انتهى الوقت الأصلي (0-0).

ولجأ الزمالك وبيراميدز إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر المصري من أجل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.

وابتسمت ركلات الترجيح للزمالك بنتيجة 5-4 أمام بيراميدز.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

وقال الجزيري في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "نعرف جيدًا أن بيراميدز فريق ممتاز، ويمر بإنتعاشة كبيرة في الفترة الماضية، ولكن نحن كنا مركزين وإن شاء الله سنكون الفريق الذي سيرفع كأس السوبر".

وأضاف: "عندما تكون لاعبا في الزمالك فيجب أن تتحمل المسؤولية".

وأكمل: "إن شاء الله سنسعد جماهير الزمالك بالفوز بكأس السوبر المصري".

وتابع: "لدينا قمة منتظرة ضد الأهلي، سنحتفل اليوم بالتأهل للنهائي وبعد ذلك سيكون لنا حديث آخر في النهائي".

الزمالك مباراة الزمالك ماتش الزمالك الزمالك اليوم نتيجة مباراة الزمالك نتيجه مباراه الزمالك و بيراميدز zamalek vs pyramids ماتش الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg