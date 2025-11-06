الجزيري: لدينا قمة منتظرة ضد الأهلي.. وسنرفع كأس السوبر

علق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك على التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري 2025 ومواجهة الأهلي المرتقبة.

وأقصى الزمالك نظيره بيراميدز من نصف نهائي السوبر المصري عقب الفوز بركلات الترجيح (5-4).

واحتضن ستاد آل نهيان بالإمارات مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري.

ولم يستطع الفريقان من هز الشباك خلال أحداث الـ90 دقيقة، حيث انتهى الوقت الأصلي (0-0).

ولجأ الزمالك وبيراميدز إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر المصري من أجل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.

وابتسمت ركلات الترجيح للزمالك بنتيجة 5-4 أمام بيراميدز.

وقال الجزيري في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "نعرف جيدًا أن بيراميدز فريق ممتاز، ويمر بإنتعاشة كبيرة في الفترة الماضية، ولكن نحن كنا مركزين وإن شاء الله سنكون الفريق الذي سيرفع كأس السوبر".

وأضاف: "عندما تكون لاعبا في الزمالك فيجب أن تتحمل المسؤولية".

وأكمل: "إن شاء الله سنسعد جماهير الزمالك بالفوز بكأس السوبر المصري".

وتابع: "لدينا قمة منتظرة ضد الأهلي، سنحتفل اليوم بالتأهل للنهائي وبعد ذلك سيكون لنا حديث آخر في النهائي".