المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يورتشيتش: كان ينقصنا اللمسة الأخيرة أمام الزمالك.. ولا أجد سببًا للخسارة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:29 م 06/11/2025
كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه كان ينقصه اللمسة الأخيرة أمام الزمالك.

وخسر بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال يورتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كما قلت من قبل، مباراة الزمالك صعبة لكننا فعلنا كل شيء في اللقاء، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ولا أستطع لومهم، وأبارك لهم على الأداء الكبير، وركلات الترجيح لم نكن موفقين فيها، لكن في النهاية لا أملك سوى المباركة للزمالك".

واضاف: "في مباراة اليوم كان ينقصنا اللمسة الأخيرة دائمًا، من الممكن أن أكون أخطأت في الدفع بـ ماييلي أساسيًا لأنه كان مصاب، لكن في النهاية لا أجد سببًا حول الخسارة".

وتابع: "فكرت في الدفع بـ محمود جاد، لكن الشيبي شعر بشد لذلك تراجعت، وعدد التغييرات 5 فقط وليس 6".

وأتم: "الزمالك دافع أمامنا وكان يلعب على الهجمة المرتدة".

ويلعب بيراميدز على المركز الثالث أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل.

لمتابعة كل جديد عن السوبر المصري.. اضغط هنا

مباراة بيراميدز القادمة
الزمالك السوبر المصري بيراميدز نهائي السوبر المصري يورتشيتش الزمالك وبيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg