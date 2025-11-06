أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، أن فريقه كان ينقصه اللمسة الأخيرة أمام الزمالك.

وخسر بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال يورتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "كما قلت من قبل، مباراة الزمالك صعبة لكننا فعلنا كل شيء في اللقاء، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ولا أستطع لومهم، وأبارك لهم على الأداء الكبير، وركلات الترجيح لم نكن موفقين فيها، لكن في النهاية لا أملك سوى المباركة للزمالك".

واضاف: "في مباراة اليوم كان ينقصنا اللمسة الأخيرة دائمًا، من الممكن أن أكون أخطأت في الدفع بـ ماييلي أساسيًا لأنه كان مصاب، لكن في النهاية لا أجد سببًا حول الخسارة".

وتابع: "فكرت في الدفع بـ محمود جاد، لكن الشيبي شعر بشد لذلك تراجعت، وعدد التغييرات 5 فقط وليس 6".

وأتم: "الزمالك دافع أمامنا وكان يلعب على الهجمة المرتدة".

ويلعب بيراميدز على المركز الثالث أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل.

