حصل ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ناصر ماهر رجل المباراة

وتسلم ناصر ماهر، جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز، من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.

وكان ناصر ماهر أنشط لاعبي الزمالك، خلال معظم مجريات المباراة ضد بيراميدز، حيث إن أرقامه في لقاء نصف النهائي، جاءت كما يلي:

سدد مرة واحدة.

تمريرة مفتاحية واحدة.

مرر الكرة 20 مرة (بدقة 87%).

دقة تمريراته في نصف ملعب بيراميدز 100%.

كرات طولية صحيحة 1 من 3.

مراوغات ناجحة 1 من 3.

فاز بـ 8 من 12 مواجهة أرضية.

استرد الكرة 8 مرات.

وتأهل الزمالك لملاقاة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد.