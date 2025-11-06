المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

عقل الأبيض.. ناصر ماهر بـ"100%" الأفضل في مباراة الزمالك وبيراميدز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:34 م 06/11/2025
ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب الزمالك

حصل ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ناصر ماهر رجل المباراة

وتسلم ناصر ماهر، جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز، من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.

وكان ناصر ماهر أنشط لاعبي الزمالك، خلال معظم مجريات المباراة ضد بيراميدز، حيث إن أرقامه في لقاء نصف النهائي، جاءت كما يلي:

سدد مرة واحدة.
تمريرة مفتاحية واحدة.
مرر الكرة 20 مرة (بدقة 87%).
دقة تمريراته في نصف ملعب بيراميدز 100%.
كرات طولية صحيحة 1 من 3.
مراوغات ناجحة 1 من 3.
فاز بـ 8 من 12 مواجهة أرضية.
استرد الكرة 8 مرات.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

وتأهل الزمالك لملاقاة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك بيراميدز ناصر ماهر كأس السوبر المصري

