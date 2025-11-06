المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

ماراثون ابتسم للفارس.. شاهد ركلات ترجيح الزمالك وبيراميدز في السوبر (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:40 م 06/11/2025
الزمالك وبيراميدز

صورة من مباراة الزمالك وبيراميدز

حقق فريق الزمالك الفوز مساء اليوم الخميس، ضد بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب آل نهيان، لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية إلى نادي الزمالك.

ماراثون ابتسم للزمالك

وبدأ مروان حمدي بالتسديد على مرمى محمد عواد، ونجح في تسجيلها في الشباك، وفي الجانب الأخر سدد عبد الله السعيد الكرة في شباك محمد الشناوي.

أما الركلة الثانية، سجلها إيفرتون دا سيلفا لبيراميدز، أما الزمالك فتعادل عن طريق محمود حمدي الونش.

الركلة الثالثة، سجلها عبد الرحمن مجدي لبيراميدز، بينما تعادل الزمالك من جديد عن طريق ناصر ماهر.

الركلة الرابعة، سجلها وليد الكرتي لبيراميدز، بينما تعادل للزمالك محمد شحاتة.

الركلة الحاسمة أهدرها نادي بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو، بينما سجلها سيف الجزيري للزمالك.

سجل السوبر المصري

الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 15 لقبا، بينما تواجد في مركز الوصافة 4 مرات فقط.

ويأتي فريق الزمالك في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 4 بطولات، بينما تواجد وصيفا في 8 مرات.

ويملك فريق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش لقبا واحدا، أما فرق الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وغزل المحلة ومودرن سبورت فتواجدوا في مركز الوصافة مرة واحدة بالإضافة إلى إنبي الذي تواجد وصيفا 3 مرات.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري ركلات الترجيح بيراميدز

  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

