حقق فريق الزمالك الفوز مساء اليوم الخميس، ضد بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب آل نهيان، لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية إلى نادي الزمالك.

ماراثون ابتسم للزمالك

وبدأ مروان حمدي بالتسديد على مرمى محمد عواد، ونجح في تسجيلها في الشباك، وفي الجانب الأخر سدد عبد الله السعيد الكرة في شباك محمد الشناوي.

أما الركلة الثانية، سجلها إيفرتون دا سيلفا لبيراميدز، أما الزمالك فتعادل عن طريق محمود حمدي الونش.

الركلة الثالثة، سجلها عبد الرحمن مجدي لبيراميدز، بينما تعادل الزمالك من جديد عن طريق ناصر ماهر.

الركلة الرابعة، سجلها وليد الكرتي لبيراميدز، بينما تعادل للزمالك محمد شحاتة.

الركلة الحاسمة أهدرها نادي بيراميدز عن طريق مصطفى زيكو، بينما سجلها سيف الجزيري للزمالك.

سجل السوبر المصري

الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 15 لقبا، بينما تواجد في مركز الوصافة 4 مرات فقط.

ويأتي فريق الزمالك في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد 4 بطولات، بينما تواجد وصيفا في 8 مرات.

ويملك فريق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش لقبا واحدا، أما فرق الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وغزل المحلة ومودرن سبورت فتواجدوا في مركز الوصافة مرة واحدة بالإضافة إلى إنبي الذي تواجد وصيفا 3 مرات.

