المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

1 3
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مؤازرة عواد وانفعال حازم.. لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:08 م 06/11/2025
مباراة الزمالك وبيراميدز

مباراة الزمالك وبيراميدز

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، العديد من اللقطات المثيرة، كان أبرزها دعم جماهير الأبيض للحارس محمد عواد، الذي لعب دور البطولة، في قيادة فريقه للمباراة النهائية، من بوابة ركلات الترجيح.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة لدعم فريقها حملت جملة: "لا تستلم أبدًا"، وتظهر فيها صورة مشجع وهو يساند لاعب للنهوض.

وحرصت جماهير الزمالك على دعم الحارس محمد عواد، بهتافات: "عواد هو الأصل أحسن جول في مصر".

واتجه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، لتحية الثنائي أحمد الشناوي وشريف إكرامي حراس مرمى بيراميدز، قبل بدء المواجهة، خلال حضوره اللقاء، من على أرضية ملعب آل نهيان.

والتقطت الكاميرات حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أثناء انفعاله عقب فرصة ضائعة للفريق الأبيض.

احتفال جماهير الزمالك بركلة الجزيري الحاسمة

وعقب نهاية اللقاء، احتفلت جماهير الزمالك بصورة كبيرة، عقب تسجيل سيف الدين الجزيري لركلة التأهل الحاسمة، في شباك الحارس أحمد الشناوي.

وضرب الزمالك موعدًا مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك بيراميدز كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg