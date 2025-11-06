شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، العديد من اللقطات المثيرة، كان أبرزها دعم جماهير الأبيض للحارس محمد عواد، الذي لعب دور البطولة، في قيادة فريقه للمباراة النهائية، من بوابة ركلات الترجيح.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة لدعم فريقها حملت جملة: "لا تستلم أبدًا"، وتظهر فيها صورة مشجع وهو يساند لاعب للنهوض.

وحرصت جماهير الزمالك على دعم الحارس محمد عواد، بهتافات: "عواد هو الأصل أحسن جول في مصر".

واتجه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، لتحية الثنائي أحمد الشناوي وشريف إكرامي حراس مرمى بيراميدز، قبل بدء المواجهة، خلال حضوره اللقاء، من على أرضية ملعب آل نهيان.

والتقطت الكاميرات حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، أثناء انفعاله عقب فرصة ضائعة للفريق الأبيض.

احتفال جماهير الزمالك بركلة الجزيري الحاسمة

وعقب نهاية اللقاء، احتفلت جماهير الزمالك بصورة كبيرة، عقب تسجيل سيف الدين الجزيري لركلة التأهل الحاسمة، في شباك الحارس أحمد الشناوي.

وضرب الزمالك موعدًا مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.