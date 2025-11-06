لم يتخلص نادي بيراميدز من سيناريو الخسارة بركلات الترجيح في السوبر المصري بعدما تكرر نفس المشهد أمام الزمالك.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

وخسر بيراميدز للمرة الرابعة أمام الزمالك بركلات الترجيح سواء في السوبر أو كأس مصر.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عبر قناة أبوظبي الرياضية: "مشهد خسارتنا بركلات الترجيح في السوبر أصبح متكرّرًا، حدث ذلك في السنوات الماضية، وكنا نتمنى أن نغير هذا المشهد ولكن الحمد لله في النهاية".

وأضاف: "كنا نعمل على الفوز بالسوبر المصري ولم أتوقع أن نكرر نفس السيناريو أمام الزمالك".

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على المركز الثالث ببطولة السوبر المصري يوم الأحد المقبل.