المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هاني سعيد: سيناريو الخسارة بركلات الترجيح أصبح متكررًا.. وكنا نريد الفوز بالسوبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:54 م 06/11/2025
هاني سعيد

هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز

لم يتخلص نادي بيراميدز من سيناريو الخسارة بركلات الترجيح في السوبر المصري بعدما تكرر نفس المشهد أمام الزمالك.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

للتعرف على موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اضغط هنا

وخسر بيراميدز للمرة الرابعة أمام الزمالك بركلات الترجيح سواء في السوبر أو كأس مصر.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عبر قناة أبوظبي الرياضية: "مشهد خسارتنا بركلات الترجيح في السوبر أصبح متكرّرًا، حدث ذلك في السنوات الماضية، وكنا نتمنى أن نغير هذا المشهد ولكن الحمد لله في النهاية".

وأضاف: "كنا نعمل على الفوز بالسوبر المصري ولم أتوقع أن نكرر نفس السيناريو أمام الزمالك".

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على المركز الثالث ببطولة السوبر المصري يوم الأحد المقبل.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

 

بيراميدز نهائي السوبر المصري الأهلي ضد الزمالك سيراميكا كليوباترا موعد نهائي السوبر المصري 2025 الاهلي والزمالك الأهلي والزمالك القنوات الناقلة للسوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg