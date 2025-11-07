المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"موقفهما معلق".. الزمالك يكشف حجم إصابة الدباغ وبنتايك قبل نهائي السوبر

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:16 ص 07/11/2025
الزمالك - عدي الدباغ

عدي الدباغ لاعب الزمالك

المصور: حازم جودة

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حجم إصابة الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايك، خلال مبراة بيراميدز ضمن منافسات كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

إصابة بينايك والدباغ

وأوضح الجهاز الطبي عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن إصابة الثنائي عبارة عن شد عضلي خفيف.

أضاف الجهاز الطبي أن محمود بنتايك وعدي الدباغ سيخضعان لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفهما من المشاركة في التدريبات.

وكان الدباغ تعرض لإصابة خلال مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز، ثم خلال الـ45 الثانية من موقعة نصف نهائي السوبر المصري، أُصيب بنتايك وتم استبداله.

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

الزمالك بيراميدز محمود بنتايك كأس السوبر المصري عدي الدباغ نهائي كأس السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg