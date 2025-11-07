كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حجم إصابة الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايك، خلال مبراة بيراميدز ضمن منافسات كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

إصابة بينايك والدباغ

وأوضح الجهاز الطبي عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إن إصابة الثنائي عبارة عن شد عضلي خفيف.

أضاف الجهاز الطبي أن محمود بنتايك وعدي الدباغ سيخضعان لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفهما من المشاركة في التدريبات.

وكان الدباغ تعرض لإصابة خلال مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز، ثم خلال الـ45 الثانية من موقعة نصف نهائي السوبر المصري، أُصيب بنتايك وتم استبداله.

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.