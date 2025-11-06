المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سيراميكا: نتمنى أن تكون مباراتنا ضد الأهلي تكريم للبنا.. والجميع شاهد ركلة الجزاء

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:23 ص 07/11/2025
محمود البنا

الحكم محمود البنا

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مواجهة الأهلي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري، متمنيًا أن تكون تلك المباراة بمثابة تكريم للحكم محمود البنا.

وقال معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "أقول مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة وإدارة النادي، وهاردلك لنا وللاعبينا، دخلنا المباراة متأخرة، لكننا تواجدنا في النهاية، لم أكن أرغب في الحديث عن أشياء تظهرنا بصورة سيئة".

وتابع: "التنظيم رائع وكذلك الملعب، وكنا سعداء بأجواء السوبر، حتى لو قدمت أداء سيئًا، إذا كانت هناك ركلة جزاء لي قم باحتسابها".

وأكمل: "هناك أنباء أن هذه المباراة كانت تكريمًا للحكم محمود البنا، وأتمنى ذلك، ولكن ليس البنا فقط، هناك الحكم محمود عاشور في غرفة الفار، لم نكن نرغب في الحديث عن التحكيم المصري بهذا الشكل، لكن هم أجبرونا على ذلك".

وأتم: "أي شخص له عينين يستطيع مشاهدة الكرة في يد لاعب الأهلي، أي شخص في مصر شاهدها، لماذا لم تحتسبها؟، ولماذا لم يستدعيه حكام الفار لمشاهدتها، عندما تخرج وأنت تشعر بالظلم هذا أمر سيء".

لمتابعة أخبار كأس السوبر المصري اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيراميكا كليوباترا محمود البنا

