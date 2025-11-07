تحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن الانتصار ضد بيراميدز، وموقف البرازيلي خوان بيزيرا من نهائي كأس السوبر المصري للأبطال ضد النادي الأهلي.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

انتصار الزمالك

قال مدير الكرة بالزمالك عبر أون سبورت: "الحمدلله مجهود كبير وأداء طيب وراق وجماهير عظيمة، ربنا كلل مجهود لاعبينا المحترمة التي تحفظ كل شيء للزمالك".

أضاف: "لاعبونا جزء من النسيج الكبير لهذا الجمهور العظيم".

تابع: "جمهور الزمالك هو رقم 1، هو الداعم الأكبر لهذا الفريق، مجلس الإدارة، أحمد عبد الرؤوف وجهاز الفني، كل اللاعبين الموجودين وغير الموجودين، الجميع يد واحدة".

موقف خوان بيزيرا

أشار عبد الناصر محمد: "خوان بيزيرا ومحمد صبحي سيتواجدان في نهائي كأس السوبر، مع نوع من المغامرة".

اختتم تصريحاته: "بيزيرا بدأ يتدرب، ربما الجهاز يحاول تجهيزه للاستعانة به، لكن يجب إجراء سونار أولًا لتحديد موقفه".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.