الأهلي يحدد موعد مرانه الأول في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة الزمالك بنهائي السوبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:23 ص 07/11/2025
الأهلي

الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم في العاصمة أبوظبي؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك، يوم الأحد المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي السوبر المصري.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة خالد مرتجي مقر الإقامة بمدينة العين ظهر اليوم، متجهة إلى أبوظبي، استعدادًا لخوض الفريق لنهائي البطولة.

وأكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، ونجح في حسم التأهل عن جدارة بعد سيطرته على مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء، باستثناء الدقائق الأخيرة التي شهدت بعض الخطورة من المنافس.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي جاء من القاهرة بهدف واضح، وهو الفوز باللقب وإسعاد جماهيره التي لا تتوقف عن الدعم والمساندة.

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي بالأمس الخميس.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري الزمالك سيراميكا كليوباترا نهائي السوبر المصري أبو ظبي

