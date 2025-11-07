المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيف جعفر: مباراة الأهلي والزمالك لها معايير مختلفة.. وحققنا ما نريده أمام بيراميدز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:07 ص 07/11/2025
سيف جعفر

سيف جعفر لاعب الزمالك

علق سيف جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الانتصار ضد بيراميدز، والتأهل لملاقاة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

تصريحات سيف جعفر

وقال جعفر عبر أون سبورت: "مبروك للزمالك وبالتوفيق لبيراميدز المحترم، مباراة بين فريقين كبار، ونجحنا في الحصول على ما نريده من اللقاء، وأغلقنا هذه الصفحة وتركيزنا على النهائي".

أضاف: "أحمد عبد الرؤوف أجرى تغييرات مفيدة للفريق وحسنت من مظهره، والحمدلله حققنا الفوز بأداء جيد جدًا".

اختتم تصريحاته: "النهائي له حسابات مختلفة، الأهلي نادٍ كبير والزمالك أيضًا، والديربي يكون له معطيات ومعايير مختلفة، إن شاء الله نستعد والحظ يحالفنا".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك، كشف موقف خوان بيزيرا من خوض النهائي ضد الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

الزمالك الأهلي بيراميدز كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر سيف جعفر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg