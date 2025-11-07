علق سيف جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الانتصار ضد بيراميدز، والتأهل لملاقاة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

تصريحات سيف جعفر

وقال جعفر عبر أون سبورت: "مبروك للزمالك وبالتوفيق لبيراميدز المحترم، مباراة بين فريقين كبار، ونجحنا في الحصول على ما نريده من اللقاء، وأغلقنا هذه الصفحة وتركيزنا على النهائي".

أضاف: "أحمد عبد الرؤوف أجرى تغييرات مفيدة للفريق وحسنت من مظهره، والحمدلله حققنا الفوز بأداء جيد جدًا".

اختتم تصريحاته: "النهائي له حسابات مختلفة، الأهلي نادٍ كبير والزمالك أيضًا، والديربي يكون له معطيات ومعايير مختلفة، إن شاء الله نستعد والحظ يحالفنا".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

