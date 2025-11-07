المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يورتشيتش: الحكم لم يحتسب لنا ركلتي جزاء أمام الزمالك.. وتعرضنا لظروف قاسية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:17 ص 07/11/2025
كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش

أكد كرونسلاف يورتشيتش المدير  الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام الزمالك.

وخسر بيراميدز بنتيجة 5-4 أمام الزمالك بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال يورتشيتش في تصريحات عبر المركز الإعلامي لناديه: " التوفيق لم يحالف اللاعبين في تسجيل الفرص التي أتيحت لهم أمام الزمالك رغم السيطرة الكبيرة على مجريات اللعب وكانت هناك مشكلة واضحة في اللمسة الأخيرة وإنهاء الفرص السهلة، وقي تركيز بعض اللاعبين".

وأضاف: "تعرضنا لظلم تحكيمي واضح بعدم احتساب ركلتي جزاء لصالحه على أقل تقدير أمام الزمالك".

وتابع: "الظروف التي قابلها بيراميدز لم تكن الأفضل خلال رحلته في الإمارات، اختيار فندق إقامة هو الأبعد بين جميع الفرق المشاركة عن ملاعب التدريب والمباريات بشكل غير مقبول، دون أن يكون هناك أي فرصة لاختيار فندق الإقامة بخلاف باقي الأندية الثلاثة".

وأتم: "تم تغيير ملعب التدريب بشكل مفاجئ واختيار ملعب أبعد عن فندق الإقامة ما تسبب في إجهاد اللاعبين أكثر، في ظل ظروف طيران لم يعتد عليها بيراميدز بسفر الفريق على أكثر من طائرتين لعدم كفاية المقاعد الشاغرة، ومع ظروف لعب الفريق الكثير من المباريات في عديد البطولات محليا وقاريا".

مباراة بيراميدز القادمة
السوبر المصري الزمالك بيراميدز نهائي السوبر المصري يورتشيتش

