أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، أن أزمة إيقاف القيد ستحل قريبًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد الزمالك في 4 قضايا مختلفة.

وقال أحمد سليمان خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر: "إيقاف قيد الزمالك؟، كل الأمور ستحل قريبًا، لدينا أولويات فقط في الوقت الحالي، ومنذ أن أتينا إلى النادي ونحل أزمات كل فترة قيد، ومررنا بالعديد من القضايا في السنوات الأخيرة".

واضاف: "من المبكر الحديث عن التعاقد مع حامد حمدان، هناك متسع من الوقت، لكن الأمور تسير بشكل جيد، وعلاقتنا جيدة مع مسؤولي بتروجيت".

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن 3 قضايا كانت سبب إيقاف القيد، منذ عدة أيام، تعود لعدم سداد مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني البرتغالي كان يتبقى له مبلغ 120 ألف دولار، ومساعديه 20 ألف كل منهم، وحال الوصول لتسوية معهما سيتم إلغاء العقوبة من جانب الاتحاد الدولي.. طالع التفاصيل من هنا

والجدي بالذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، لملاقاة النادي الأهلي يوم الأحد المقبل.