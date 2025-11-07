المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أحمد سليمان يتحدث عن.. إيقاف قيد الزمالك.. والتعاقد مع حامد حمدان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:00 م 07/11/2025
أحمد سليمان

أحمد سليمان

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، أن أزمة إيقاف القيد ستحل قريبًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد الزمالك في 4 قضايا مختلفة.

وقال أحمد سليمان خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر: "إيقاف قيد الزمالك؟، كل الأمور ستحل قريبًا، لدينا أولويات فقط في الوقت الحالي، ومنذ أن أتينا إلى النادي ونحل أزمات كل فترة قيد، ومررنا بالعديد من القضايا في السنوات الأخيرة".

واضاف: "من المبكر الحديث عن التعاقد مع حامد حمدان، هناك متسع من الوقت، لكن الأمور تسير بشكل جيد، وعلاقتنا جيدة مع مسؤولي بتروجيت".

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن 3 قضايا كانت سبب إيقاف القيد، منذ عدة أيام، تعود لعدم سداد مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني البرتغالي كان يتبقى له مبلغ 120 ألف دولار، ومساعديه 20 ألف كل منهم، وحال الوصول لتسوية معهما سيتم إلغاء العقوبة من جانب الاتحاد الدولي.. طالع التفاصيل من هنا

والجدي بالذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، لملاقاة النادي الأهلي يوم الأحد المقبل.

الزمالك السوبر المصري أحمد سليمان إيقاف قيد الزمالك حامد حمدان

