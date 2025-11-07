المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الحضور لا يكفي.. جراديشار "حلقة" تهدد إيقاع توروب في الأهلي (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:26 م 07/11/2025
جراديشار

نييتس جراديشار لاعب الأهلي

شارك السلوفيني نييتس جراديشار، في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعدما سجل هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا.

الأهلي تمكن من حسم مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ليتأهل للمباراة النهائية، ويضرب موعدًا مع الزمالك.

جراديشار السوبر

نجاح جراديشار في تسجيل هدف فوز الأهلي، كان كافيًا لعبور المارد الأحمر إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، ذلك الذي سجله في الدقيقة 52 من اللقاء.

حيث إن هدف جراديشار الثاني، هو الذي منح المارد الأحمر الانتصار في المواجهة ضد سيراميكا كليوباترا، لتنتهي المواجهة بنتيجة (2-1) في النهاية، دون تسجيل أهداف أخرى بعد استبداله.

أرقام مقلقة

إلا أنه لُوحظ على معدلات هجوم نييتس جراديشار، التباين الواضح بين المباريات المختلفة، خلال 11 لقاء على مستوى بطولتي الدوري المصري وكأس السوبر.

بالنظر إلى أرقام جراديشار في مبارياته كاملة مع الأهلي، بين معدل التسديد خلال المباراة الواحدة وإمكانية تحويل هذه المحاولات إلى أهداف، جاءت كما يلي:

لعب 11 مباراة.
سدد 15 مرة.
سجل 4 أهداف.

البداية مع معدل التسديد في عدد المباريات التي لعبها، وهو 1.4 فقط في المواجهة الواحدة، ثم نسبة تحويل الفرص إلى أهداف، وهي 27% تقريبًا فقط.

إجادة جراديشار

في واقع الأمر، هذه الجزئية نسبية تمامًا، خاصة وأن جراديشار خلال 3 مباريات كانت نسبة الإجادة 100%، وهي لأنه سدد مرة واحدة وجاءت هدف (نفس حالته في مباراة سيراميكا بالسوبر)، لكنه لا يكون فعالًا في بقية دقائق لعبه على مرمى الخصم.

حيث إن ما قدمه جراديشار في مبارياته الـ11 مع الأهلي هذا الموسم، باستثناء مواجهتي إيجل نوار البوروندي، كانت كما يلي:

مباراتان سدد مرة أو أكثر.
3 مباريات سدد مرة واحدة (هدف).
4 مباريات سدد مرة واحدة.
مباراتان لم يسدد.

بالتالي أن هناك مباراتين دون أي تسديدة، بالإضافة إلى 4 بواقع تسديدة واحدة دون تسجيل، فهو بالضبط وكأن الأهلي لعب بدونه 6 مباريات، بينما المواجهات الأخرى، فهناك 3 سدد مرة تحولت إلى هدف (سيراميكا، حرس الحدود، فاركو).

في الأخير، تأتي مباراة المصري التي شهدت أكثر كم من المحاولات في لقاء واحد (5) لكنه لم يسجل أي هدف خلالها، ثم مباراة بتروجيت، وسدد خلالها 3 مرات وسجل هدفًا واحدًا.

كل هذه الأرقام توضح إلى مدى تبدو فاعلية جراديشار في هجوم الأهلي وتحويل الفرص إلى أهداف، فالأمر واضح أن 27% فقط هي قدرته التهديفية، لكن الجانب الآخر هو أن 6 مباريات كاملة كان أقصى ما قدمه تسديدة واحدة غير مجدية، وبالطبع هذه العوامل قد تهدد الإيقاع والطريقة التي يريدها ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، لأن ترجمة الفرص إلى أهداف، هو النقطة الأساسية لإثبات نجاح أي تجربة جديدة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا جراديشار نييتس جراديشار نهائي كاس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg