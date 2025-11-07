شارك السلوفيني نييتس جراديشار، في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نصف نهائي كأس السوبر المصري، بعدما سجل هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا.

الأهلي تمكن من حسم مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ليتأهل للمباراة النهائية، ويضرب موعدًا مع الزمالك.

جراديشار السوبر

نجاح جراديشار في تسجيل هدف فوز الأهلي، كان كافيًا لعبور المارد الأحمر إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، ذلك الذي سجله في الدقيقة 52 من اللقاء.

حيث إن هدف جراديشار الثاني، هو الذي منح المارد الأحمر الانتصار في المواجهة ضد سيراميكا كليوباترا، لتنتهي المواجهة بنتيجة (2-1) في النهاية، دون تسجيل أهداف أخرى بعد استبداله.

لمسة رائعة من بن شرقي وجراديشار يضعها في الشباك🔴👏🏼 الأهلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف ✔️ pic.twitter.com/E71Ul8fTuc — ON Sport (@ONTimeSports) November 6, 2025

أرقام مقلقة

إلا أنه لُوحظ على معدلات هجوم نييتس جراديشار، التباين الواضح بين المباريات المختلفة، خلال 11 لقاء على مستوى بطولتي الدوري المصري وكأس السوبر.

بالنظر إلى أرقام جراديشار في مبارياته كاملة مع الأهلي، بين معدل التسديد خلال المباراة الواحدة وإمكانية تحويل هذه المحاولات إلى أهداف، جاءت كما يلي:

لعب 11 مباراة.

سدد 15 مرة.

سجل 4 أهداف.

البداية مع معدل التسديد في عدد المباريات التي لعبها، وهو 1.4 فقط في المواجهة الواحدة، ثم نسبة تحويل الفرص إلى أهداف، وهي 27% تقريبًا فقط.

إجادة جراديشار

في واقع الأمر، هذه الجزئية نسبية تمامًا، خاصة وأن جراديشار خلال 3 مباريات كانت نسبة الإجادة 100%، وهي لأنه سدد مرة واحدة وجاءت هدف (نفس حالته في مباراة سيراميكا بالسوبر)، لكنه لا يكون فعالًا في بقية دقائق لعبه على مرمى الخصم.

حيث إن ما قدمه جراديشار في مبارياته الـ11 مع الأهلي هذا الموسم، باستثناء مواجهتي إيجل نوار البوروندي، كانت كما يلي:

مباراتان سدد مرة أو أكثر.

3 مباريات سدد مرة واحدة (هدف).

4 مباريات سدد مرة واحدة.

مباراتان لم يسدد.

بالتالي أن هناك مباراتين دون أي تسديدة، بالإضافة إلى 4 بواقع تسديدة واحدة دون تسجيل، فهو بالضبط وكأن الأهلي لعب بدونه 6 مباريات، بينما المواجهات الأخرى، فهناك 3 سدد مرة تحولت إلى هدف (سيراميكا، حرس الحدود، فاركو).

في الأخير، تأتي مباراة المصري التي شهدت أكثر كم من المحاولات في لقاء واحد (5) لكنه لم يسجل أي هدف خلالها، ثم مباراة بتروجيت، وسدد خلالها 3 مرات وسجل هدفًا واحدًا.

كل هذه الأرقام توضح إلى مدى تبدو فاعلية جراديشار في هجوم الأهلي وتحويل الفرص إلى أهداف، فالأمر واضح أن 27% فقط هي قدرته التهديفية، لكن الجانب الآخر هو أن 6 مباريات كاملة كان أقصى ما قدمه تسديدة واحدة غير مجدية، وبالطبع هذه العوامل قد تهدد الإيقاع والطريقة التي يريدها ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، لأن ترجمة الفرص إلى أهداف، هو النقطة الأساسية لإثبات نجاح أي تجربة جديدة.