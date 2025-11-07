حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، موعد مران الفارس الأبيض اليوم الجمعة، استعدادًا لنهائي كأس السوبر المصري ضد النادي الأهلي.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

مران الزمالك

وقرر الجهاز الفني بالزمالك، بقيادة إقامة مران اليوم في صالة الجيمانيزيوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت مصر.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين للتدريب على فترتين، وستضم المجموعة الأولى، اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بيراميدز بشكل أساسي، في حين ستضم المجموعة الثانية البدلاء والمستبعدين من المباراة.

حيث جاء قرار المدير الفني بخوض المران اليوم في صالة الجيمانزيوم من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، وأداء تدريبات استشفائية في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر.

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، في أبو ظبي.