لا صوت يعلو فوق صوت نهائي كأس السوبر المصري 2025 والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

هل يصبح أحمد عبدالرؤوف ثاني مدرب مصري يحقق السوبر مع الزمالك؟

يخوض فريق الزمالك منافسات السوبر المصري بمدرب جديد وهو أحمد عبدالرؤوف الذي تولى قيادة الفريق خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

ونجح عبدالرؤوف في الاختبار الأول بعدما أقصى بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي السوبر المصري.

ولا شك أن صاحب الـ39 عاما يمتلك دوافع كبيرة في أن يقود الزمالك لتتويج سيكون استثنائيا في مسيرته.

وحال إذا نجح أحمد عبدالرؤوف في قيادة الزمالك إلى اللقب والفوز على الأهلي، سيكون ثاني مدرب مصري يحصد السوبر المحلي مع القلعة البيضاء بعد محمد حلمي.

وقاد محمد حلمي الزمالك للفوز بالسوبر المصري في شهر فبراير لعام 2017 (أي منذ 8 سنوات) على حساب الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف.

وكان حسام حسن قاد الزمالك في السوبر المصري 2014 ولكن خسر اللقب أمام الأهلي بركلات الترجيح.