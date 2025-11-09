بدأ العد التنازلي على مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، في إطار نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة في الإمارات.

الزمالك تتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في في مباراة نصف النهائي الأخرى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، مساء اليوم الخميس.

إصابات الأهلي والزمالك

يدخل قطبا الكرة المصرية، نهائي كأس السوبر، مع وجود عدة إصابات، ما بين من تأكد غيابهما، أو الذين لا يزال موقفهما معلقًا، وسيتم حسمه قبل المباراة.

ويتواجد ضمن صفوف الأهلي 4 لاعبين، ومثلهم لدى الزمالك، يتباين موقفهم حول تأكد الغياب بداعي الإصابة، أو آخرين سيتضح أمرهم خلال الساعات المقبلة.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء بعد غد الأحد في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، في أبو ظبي.