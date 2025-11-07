تحدث طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي عن خوض نهائي كأس السوبر المصري ضد الزمالك، متمنيًا أن يحقق الفريق أول بطولة مع الدنماركي ييس توروب.

وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في قمة جديدة بنهائي كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.

وقال طاهر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد في بطولة السوبر المصري، التي يعتبرها جميع اللاعبين بطولة لها طبيعة خاصة، ليس فقط لقيمتها الفنية، ولكن أيضًا لمكانتها التاريخية في النادي بعد التتويج بـ15 لقبًا.

وأضاف أن الأهلي دائمًا يدخل أي بطولة بهدف واحد فقط، وهو التتويج وإضافة لقب جديد إلى دولاب البطولات، وتعزيز مكانة الفريق في هذه البطولة التي تعد من المحطات المهمة في بداية كل موسم.

وأوضح طاهر أن مشاركة الأهلي في السوبر هذا العام تحت قيادة فنية جديدة تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًّا، مُشيدًا بالدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أنه يمتلك فكرًا مميزًا وروحًا إيجابية تنعكس على اللاعبين داخل الملعب.

وأشار إلى أن الجميع يعمل بكل جدية من أجل تقديم أفضل مستوى وتحقيق أول بطولة للجهاز الفني مع الأهلي.

وعن إقامة السوبر المصري في الإمارات، قال طاهر إن اللعب هناك يشبه اللعب في مصر تمامًا من حيث الأجواء والدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأهلي في كل مكان، مؤكدًا أن هذا الأمر يمنح اللاعبين راحة وثقة إضافية.