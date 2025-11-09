المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل قمة الأهلي والزمالك.. 4 أرقام تزين تاريخ كأس السوبر المصري

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:36 م 07/11/2025
الأهلي ضد الزمالك

"السوبر المصري.. "البداية مع حازم ورقم فريد لكهربا

شهدت مباريات كأس السوبر المصري، على مدار السنوات الماضية، مواجهات قوية ومثيرة، مع تسجيل عددًا من الأرقام المميزة على مدار البطولة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري 2025 بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بعد أن نجح الأحمر في التفوق على سيراميكا كليوباترا، بنصف النهائي، بنتيجة 2-1.

فيما تأهل الفارس الأبيض على حساب بيراميدز بركلات الترجيح، بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

الهدف الأول من توقيع حازم إمام

بدأت أهداف بطولة كأس السوبر المصري، بتوقيع نجم الزمالك الأسبق، حازم إمام، وكان ذلك أمام غزل المحلة، في النهائي الافتتاحي للبطولة عام 2001.

جاء هدف حازم إمام خلال الدقيقة العشرين من عمر المباراة بين الزمالك وغزل المحلة، وذلك في شباك الحارس، السيد القصراوي.

كم لاعبًا سجل أهدافًا عبر تاريخ السوبر؟

استطاع 41 لاعبًا تدوين أسمائهم بقائمة هدافي كأس السوبر المصري، وتبرز بين هؤلاء مجموعة من 9 لاعبين، سجلوا هدفين لكل منهم.

وضمت القائمة نجوم بارزين، هم: النيجيرى جونيور أجايى، كريم فؤاد، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر من الأهلي.

إلى جانب مدحت عبد الهادي، محمود علاء من صفوف الزمالك، بينما سجل من فريق المقاولون العرب، تامر عادل.

عبد الله السعيد.. الهداف التاريخي للبطولة

يحتل نجم الوسط المخضرم، عبد الله السعيد، لاعب الزمالك الحالي وبيراميدز والأهلي السابق، قائمة هدافي بطولة كأس السوبر، بواقع 3 أهداف.

جاءت أهداف السعيد ضد إنبي، خلال نهائي عام 2012، ثم أضاف هدفين من علامة الجزاء مع فريقه الأسبق، الأهلي ضد الزمالك، في نسخة 2015.

كهربا ينفرد برقم مميز

يمتلك جناح الزمالك والأهلي السابق، محمود عبد المنعم "كهربا"، رقمًا تهديفيًا فريدًا، على صعيد كأس السوبر المصري.

ويعد كهربا، اللاعب الوحيد الذي سجل لصالح فريقين مختلفين في السوبر، وهما الزمالك والأهلي.

وسجل محمود كهربا هدفه الأول أمام الأهلي خلال نهائي النسخة الـ13، ثم أحرز هدفًا ضمن رباعية الأحمر أمام مودرن سبورت، في نهائي نسخة 2023.

موعد نهائي كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

يحين موعد مباراة نهائي السوبر المصري 2025، يوم الأحد 9 نوفمبر، على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات، في تمام الـ5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تتولى قنوات أون سبورت، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، مهمة نقل منافسات كأس السوبر، وتذاع قمة الأهلي والزمالك على قناة ON Sport 1 HD.

الزمالك الأهلي حازم إمام عبد الله السعيد كأس السوبر المصري محمود كهربا

