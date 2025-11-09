خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد على استاد محمد بن زايد.

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس أمام سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وفي المقابل واصل باقي اللاعبين التدريبات، التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة للكرة، بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

كانت بعثة الأهلي برئاسة خالد مرتجي، أمين الصندوق، قد وصلت إلى إمارة أبو ظبي اليوم قادمة من مدينة العين.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري، عقب انتصاره على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الخميس.

وصعد الأهلي للمباراة النهائية بفضل هدفي محمود تريزيجيه وجراديشار، بينما أحرز مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد.

وضرب الأهلي موعدًا مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما اجتاز الفريق الأبيض عقبة نظيره بيراميدز.

