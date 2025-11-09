المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 4
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

0 1
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

0 0
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

تدريبات استشفائية وتقسيمة.. الأهلي يخوض مرانه على ملعب الكريكيت في أبو ظبي (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:53 م 07/11/2025
  عرض 17 صورة
    galleryImg
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، استعدادًا لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد على استاد محمد بن زايد.

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس أمام سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

وفي المقابل واصل باقي اللاعبين التدريبات، التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة للكرة، بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

كانت بعثة الأهلي برئاسة خالد مرتجي، أمين الصندوق، قد وصلت إلى إمارة أبو ظبي اليوم قادمة من مدينة العين.

لمشاهدة صور مران الأهلي اليوم اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري، عقب انتصاره على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الخميس.

وصعد الأهلي للمباراة النهائية بفضل هدفي محمود تريزيجيه وجراديشار، بينما أحرز مروان عثمان هدف سيراميكا الوحيد.

وضرب الأهلي موعدًا مع غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما اجتاز الفريق الأبيض عقبة نظيره بيراميدز.

لمطالعة أخبار كأس السوبر المصري.. اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري مران الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

