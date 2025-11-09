يستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراة قمة جديدة في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025.

وفاز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية للبطولة المقامة حاليا في الإمارات.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري 2025 يوم الأحد المقبل، على استاد محمد بن زايد.

وفيما يلي نستعرض 5 حقائق عن استاد محمد بن زايد، الملعب الذي يحتضن قمة نهائي السوبر المصري هذا العام.

حقائق عن استاد محمد بن زايد

يقع استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو ملعب نادي الجزيرة، كما يستضيف أحيانا مباريات المنتخب.

ومنذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، تغيرت سعة استاد محمد بن زايد أكثر من مرة، وفي الوقت الحالي تبلغ سعته الرسمية 36 ألف متفرج.

أرضية استاد محمد بن زايد من العشب الطبيعي، وبخلاف كرة القدم، يستضيف الملعب أيضا مباريات في رياضة الكريكيت.

سبق أن استضاف استاد محمد بن زايد عدة مباريات في مختلف المسابقات الدولية، من بينها مواجهات في كأس العالم للأندية 2009 و2010 و2010، وكأس آسيا 2019.

لُعبت 3 نهائيات سابقة للسوبر المصري على الملعب المذكور، وفاز الزمالك مرتين (2017 و2020) والأهلي مرة واحدة (2024)، كلها بركلات الترجيح.

وتجدر الإشارة إلى أن استاد محمد بن زايد استضاف 3 مباريات في نسخة الموسم الماضي من كأس السوبر المصري، بينما سيكون النهائي هو اللقاء الوحيد الذي يقام عليه في نسخة العام الحالي.

