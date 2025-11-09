المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 1
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استاد محمد بن زايد.. 6 حقائق عن ملعب قمة نهائي السوبر المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:08 م 07/11/2025
استاد محمد بن زايد

استاد محمد بن زايد

يستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراة قمة جديدة في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025.

وفاز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية للبطولة المقامة حاليا في الإمارات.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري 2025 يوم الأحد المقبل، على استاد محمد بن زايد.

وفيما يلي نستعرض 5 حقائق عن استاد محمد بن زايد، الملعب الذي يحتضن قمة نهائي السوبر المصري هذا العام.

حقائق عن استاد محمد بن زايد

يقع استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو ملعب نادي الجزيرة، كما يستضيف أحيانا مباريات المنتخب.

ومنذ تأسيسه في ثمانينات القرن الماضي، تغيرت سعة استاد محمد بن زايد أكثر من مرة، وفي الوقت الحالي تبلغ سعته الرسمية 36 ألف متفرج.

أرضية استاد محمد بن زايد من العشب الطبيعي، وبخلاف كرة القدم، يستضيف الملعب أيضا مباريات في رياضة الكريكيت.

سبق أن استضاف استاد محمد بن زايد عدة مباريات في مختلف المسابقات الدولية، من بينها مواجهات في كأس العالم للأندية 2009 و2010 و2010، وكأس آسيا 2019.

لُعبت 3 نهائيات سابقة للسوبر المصري على الملعب المذكور، وفاز الزمالك مرتين (2017 و2020) والأهلي مرة واحدة (2024)، كلها بركلات الترجيح.

وتجدر الإشارة إلى أن استاد محمد بن زايد استضاف 3 مباريات في نسخة الموسم الماضي من كأس السوبر المصري، بينما سيكون النهائي هو اللقاء الوحيد الذي يقام عليه في نسخة العام الحالي.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
النجمة

النجمة

2 1
الهلال

الهلال

60

جوووووووووووووووووول ثاني للنجمة احرزه نيفيز بالخطأ في مرماه

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg