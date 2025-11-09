المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
زيزو عامل مشترك واعتزال و16 راحلًا.. ماذا تغير في الأهلي والزمالك بين سوبر 2024 و2025؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:17 م 07/11/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية قمة نهائي كأس السوبر المصري 2025 والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في قمة جديدة ببطولة كأس السوبر المصري في 2025 والمقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

نهائي السوبر يتكرر للعام الثاني على التوالي

يتكرر صدام الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد نسخة 2024 والتي أقيمت في أبوظبي.

ووصل الأهلي والزمالك إلى ركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية بعد انتهاء الوقت الأصلي (0-0).

وابتسمت ركلات الترجيح حينها إلى الأهلي الذي يحمل الرقم القياسي في السوبر المصري (15 لقبا).

وطرأ على الأهلي والزمالك تغييرات كثيرة بين نهائي سوبر 2024 و2025.

وطال التغيير الأجهزة الفنية للقطبين، بالإضافة إلى رحيل العديد من اللاعبين، باستثناء محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك الذي اعتزل كرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي.

وستشهد قمة الأحد مفارقة لأحمد سيد زيزو الذي كان حاضرًا في نهائي السوبر 2024 بقميص الزمالك، ولكن في المباراة القادمة سيلعب بقميص الأهلي.

ورحل عن تشكيلة الأهلي (الأساسيين والبدلاء) بالمقارنة بين نهائيين 2024 و2025 كل من: "المدرب مارسيل كولر، واللاعبون: أكرم توفيق، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، وسام أبو علي، يوسف أيمن، بيرسي تاو، رضا سليم،عمرو السولية، وكريم نيدفيد".

وفي الزمالك، رحل المدرب جوزيه جوميز، واللاعبون حمزة المثلوثي، زياد كمال، مصطفى الزناري، أحمد محمود، كونراد ميشالاك)، بجانب اعتزال شيكابالا، علمًا أن عمر فرج ما زال على ذمة القلعة البيضاء.

مباراة الأهلي القادمة
التعليقات

