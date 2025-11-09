رغبة وحذر.. هل يلحق بيزيرا بنهائي السوبر المصري؟

لم يحسم نادي الزمالك حتى الآن، موقف نجمه البرازيلي خوان بيزيرا، من المشاركة في مباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الأحد، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، على ملعب محمد بن زايد.

وكان بيزيرا قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.

وغادر بيزيرا مواجهة الطلائع باكيًا في الشوط الأول، ليكشف الزمالك بعد ذلك عن إصابته بمزق خفيف في العضلة الخلفية.

وضم المدرب أحمد عبد الرؤوف خوان بيزيرا لقائمة الزمالك في بطولة السوبر، حيث سافر برفقة بعثة الفريق الأبيض للإمارات.

وغاب بيزيرا عن انتصار الزمالك على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح، لكنه ظهر مع زملائه خلال الاحتفال بالتأهل.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، عن موقف النجم البرازيلي من المباراة: "بيزيرا بدأ يتدرب، ربما الجهاز يحاول تجهيزه للاستعانة به، لكن يجب إجراء فحص أولًا لتحديد موقفه".

واكتفى لاعبو الزمالك بخوض تدريبات استشفائية في الصالة الرياضية اليوم، بينما سيخوض الأبيض غدًا مرانه الرئيسي استعدادًا لنهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ليلا كورة، أن بيزيرا سيخضع لفحص طبي غدًا، لحسم موقفه النهائي من المشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي.

وأوضح أن بيزيرا يرغب بشدة في المشاركة بالمباراة النهائية، لكن الجهاز الفني والطبي يرفض المخاطرة باللاعب، حال عدم جاهزيته بنسبة 100%، خوفًا من تفاقم الإصابة، وغيابه لفترة أطول.

لمتابعة أخبار كأس السوبر المصري.. اضغط هنا