كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 4
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

0 1
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

0 0
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

رغبة وحذر.. هل يلحق بيزيرا بنهائي السوبر المصري؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:58 م 07/11/2025
خوان بيزيرا لاعب الزمالك

خوان بيزيرا لاعب الزمالك

لم يحسم نادي الزمالك حتى الآن، موقف نجمه البرازيلي خوان بيزيرا، من المشاركة في مباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء الأحد، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، على ملعب محمد بن زايد.

وكان بيزيرا قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.

وغادر بيزيرا مواجهة الطلائع باكيًا في الشوط الأول، ليكشف الزمالك بعد ذلك عن إصابته بمزق خفيف في العضلة الخلفية.

وضم المدرب أحمد عبد الرؤوف خوان بيزيرا لقائمة الزمالك في بطولة السوبر، حيث سافر برفقة بعثة الفريق الأبيض للإمارات.

وغاب بيزيرا عن انتصار الزمالك على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح، لكنه ظهر مع زملائه خلال الاحتفال بالتأهل.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، عن موقف النجم البرازيلي من المباراة: "بيزيرا بدأ يتدرب، ربما الجهاز يحاول تجهيزه للاستعانة به، لكن يجب إجراء فحص أولًا لتحديد موقفه".

واكتفى لاعبو الزمالك بخوض تدريبات استشفائية في الصالة الرياضية اليوم، بينما سيخوض الأبيض غدًا مرانه الرئيسي استعدادًا لنهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ليلا كورة، أن بيزيرا سيخضع لفحص طبي غدًا، لحسم موقفه النهائي من المشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي.

وأوضح أن بيزيرا يرغب بشدة في المشاركة بالمباراة النهائية، لكن الجهاز الفني والطبي يرفض المخاطرة باللاعب، حال عدم جاهزيته بنسبة 100%، خوفًا من تفاقم الإصابة، وغيابه لفترة أطول.

لمتابعة أخبار كأس السوبر المصري.. اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك خوان بيزيرا نهائي السوبر

