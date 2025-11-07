المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نائب رئيس الزمالك: نهائي السوبر ضد الأهلي لا يخضع لأي مقاييس.. ونتمنى تحكيمًا عادلًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:43 م 07/11/2025
هشام نصر وجون إدوارد - الزمالك

هشام نصر وجون إدوارد - الزمالك

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أبوظبي عن مواجهة القمة المرتقبة ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

وقال نصر في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "نهائي بطولة كأس السوبر ضد الأهلي لا يخضع لأي مقاييس، وعلى مر الزمان تظل مواجهة القمة لها حسابات خاصة لا تخضع لأي قواعد".

وأضاف: "هذه النوعية من المباريات مرتبطة بظروف خاصة، مثل جودة اللاعبين والتوفيق والإصابات والغيابات، ونحن لا نتمنى إلا تحكيمًا عادلًا، وسنسعى بكل قوة لحسم اللقاء لصالحنا".

واختتم نائب رئيس الزمالك حديثه، قائلًا:"أشكر جماهير الزمالك رغم أن كلمة شكرًا قليلة جدًا، جماهيرنا عظيمة في كل مكان، هذا الجمهور يمتلك عقيدة خاصة بالتواجد خلف الفريق مهما كانت الظروف أو النتائج أو ما يحدث خارج الملعب".

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

هل يتكرر سيناريو 2017؟.. أحمد عبدالرؤوف في مهمة استثنائية بالسوبر المصري

زيزو عامل مشترك واعتزال و16 راحلًا.. ماذا تغير في الأهلي والزمالك بين سوبر 2024 و2025؟

الاهلي والزمالك الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كاس السوبر المصري نهائي السوبر المصري 2025 موعد مباراه الاهلي والزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

