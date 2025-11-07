تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أبوظبي عن مواجهة القمة المرتقبة ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وقال نصر في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "نهائي بطولة كأس السوبر ضد الأهلي لا يخضع لأي مقاييس، وعلى مر الزمان تظل مواجهة القمة لها حسابات خاصة لا تخضع لأي قواعد".

وأضاف: "هذه النوعية من المباريات مرتبطة بظروف خاصة، مثل جودة اللاعبين والتوفيق والإصابات والغيابات، ونحن لا نتمنى إلا تحكيمًا عادلًا، وسنسعى بكل قوة لحسم اللقاء لصالحنا".

واختتم نائب رئيس الزمالك حديثه، قائلًا:"أشكر جماهير الزمالك رغم أن كلمة شكرًا قليلة جدًا، جماهيرنا عظيمة في كل مكان، هذا الجمهور يمتلك عقيدة خاصة بالتواجد خلف الفريق مهما كانت الظروف أو النتائج أو ما يحدث خارج الملعب".

واستطاع الأهلي أن يتأهل إلى نهائي السوبر عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما أقصى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

