المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نهائي الـ3 مليارات جنيه.. خماسي الأهلي يتفوق على الزمالك في قمة السوبر (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:00 م 08/11/2025
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg

يدخل العد التنازلي على مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، في إطار نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة في الإمارات، الـ24 الساعة الأخيرة، قبل تحديد هوية بطل نسخة 2025.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

بينما الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب آل نهيان.

قيمة نهائي كأس السوبر

يترقب متابعي الكرة المصرية، مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، أصحاب القيمة التسويقية الكبيرة، حيث نهائي كأس السوبر المصري، الذي تبلغ قيمته قرابة الـ3 مليارات جنيه.

نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تصل قيمته إلى 53.45 مليون يورو (2.957.316.071.37) جنيه مصري، وهو إجمالي القيمة التسويقية للأهلي (38 مليون يورو)، والزمالك (15.45 مليون يورو).

إلا أن قائمة أغلى 10 لاعبين في نهائي كأس السوبر المصري، من الأهلي والزمالك، تشهد مفاجأة من حيث إجمالي قيم نجوم الفريقين.

"لون شورت مختلف".. الأهلي والزمالك بالزي التقليدي في نهائي كأس السوبر

حيث إن أغلى 5 لاعبين من الأهلي، جاهزون لمباراة القمة ضد الزمالك، قيمتهم مجتمعة تتخطى القيمة التسويقية للفارس الأبيض، مع استبعاد إمام عاشور، الذي تبلغ قيمته التسويقية 4 ملايين يورو، لكنه لن يشارك لعدم الجاهزية بعد تعافيه مؤخرًا من فيروس "A".

طالع من هنا القيمة التسويقية لأغلى 10 لاعبين في نهائي السوبر المصري أو تنقل بين الصور من الأعلى

طالع أيضًا.. بين الغياب والغموض.. 8 إصابات في الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر (صور)

مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

45

ركنية لصالح توتنهام ترسل داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع مانشستر يونايتد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg