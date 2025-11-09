يدخل العد التنازلي على مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك، في إطار نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، المقامة في الإمارات، الـ24 الساعة الأخيرة، قبل تحديد هوية بطل نسخة 2025.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

بينما الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب آل نهيان.

قيمة نهائي كأس السوبر

يترقب متابعي الكرة المصرية، مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، أصحاب القيمة التسويقية الكبيرة، حيث نهائي كأس السوبر المصري، الذي تبلغ قيمته قرابة الـ3 مليارات جنيه.

نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تصل قيمته إلى 53.45 مليون يورو (2.957.316.071.37) جنيه مصري، وهو إجمالي القيمة التسويقية للأهلي (38 مليون يورو)، والزمالك (15.45 مليون يورو).

إلا أن قائمة أغلى 10 لاعبين في نهائي كأس السوبر المصري، من الأهلي والزمالك، تشهد مفاجأة من حيث إجمالي قيم نجوم الفريقين.

حيث إن أغلى 5 لاعبين من الأهلي، جاهزون لمباراة القمة ضد الزمالك، قيمتهم مجتمعة تتخطى القيمة التسويقية للفارس الأبيض، مع استبعاد إمام عاشور، الذي تبلغ قيمته التسويقية 4 ملايين يورو، لكنه لن يشارك لعدم الجاهزية بعد تعافيه مؤخرًا من فيروس "A".

مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد.