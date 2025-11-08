علق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأزمة التي حدثت مع أحد مشجعي الفريق، عقب مباراة نصف نهائي كأس السوبر ضد سيراميكا كليوباترا.

مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

الشناوي يعلق على أزمة الجماهير

وبسؤاله خلال المؤتمر الصحفي، قال الشناوي: "لم أكن أرغب في التحدث عن الجماهير تمامًا، لأنه من الطبيعي أن يريد الجمهور ظهور اللاعبين في أفضل شكل خلال المباريات، لكن دون تجاوز".

أضاف: "نحن نعلم أن الجمهور دائمًا في ظهر اللاعبين سواء في المكسب أو الخسارة، وعندما يكون الجمهور بالكامل غاضبًا نقدر ذلك ونتعامل معه، لكن إذا فرد أو فردان فهذا ليس جمهور الأهلي".

اختتم: "نحن نتعامل مع التعادل كأنه خسارة لذلك نتقبل غضب الجماهير، ونتقبل النقد وأي شيء من الجمهور دون تجاوز، وننتظر تواجدهم كعادتهم لدعم الفريق في المباراة غدًا".

وكان فيديو تم تداوله عقب مباراة الأهلي وسيراميكا، لمشجع تبادل الحديث مع محمد الشناوي من مدرجات ملعب هزاع بن زايد.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

بينما الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب آل نهيان.