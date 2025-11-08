المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"نقبل النقد دون تجاوز".. الشناوي يعلق على خلافه مع مشجع بعد نصف نهائي السوبر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:09 م 08/11/2025
محمد الشناوي حارس الأهلي

محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي

علق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأزمة التي حدثت مع أحد مشجعي الفريق، عقب مباراة نصف نهائي كأس السوبر ضد سيراميكا كليوباترا.

مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

الشناوي يعلق على أزمة الجماهير

وبسؤاله خلال المؤتمر الصحفي، قال الشناوي: "لم أكن أرغب في التحدث عن الجماهير تمامًا، لأنه من الطبيعي أن يريد الجمهور ظهور اللاعبين في أفضل شكل خلال المباريات، لكن دون تجاوز".

أضاف: "نحن نعلم أن الجمهور دائمًا في ظهر اللاعبين سواء في المكسب أو الخسارة، وعندما يكون الجمهور بالكامل غاضبًا نقدر ذلك ونتعامل معه، لكن إذا فرد أو فردان فهذا ليس جمهور الأهلي".

اختتم: "نحن نتعامل مع التعادل كأنه خسارة لذلك نتقبل غضب الجماهير، ونتقبل النقد وأي شيء من الجمهور دون تجاوز، وننتظر تواجدهم كعادتهم لدعم الفريق في المباراة غدًا".

وكان فيديو تم تداوله عقب مباراة الأهلي وسيراميكا، لمشجع تبادل الحديث مع محمد الشناوي من مدرجات ملعب هزاع بن زايد.

الأهلي تمكن من الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

بينما الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت على ملعب آل نهيان.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي محمد الشناوي كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

44

هجمة لصالح توتنهام وعرضية من كولو مواني تصطدم في دورجو وتخرج ركنية لتوتنهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg