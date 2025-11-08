وجه ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة إلى لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في مسابقة كأس السوبر المصري.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب محمد بن زايد.

ويخوض أحمد سيد زيزو، مباراته الأولي مع الأهلي أمام الزمالك، منذ انتقاله إلى صفوف الأحمر قادمًا من الأبيض في صفقة انتقال حر.

رسالة توروب إلى زيزو

حرص ييس توروب، على توجيه رسالة إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك، قائلًا: "الانتقال من نادي إلى آخر جزء من كرة القدم، ولكن في حالة زيزو أعتقد أنه من المهم ألا يركز مع الماضي".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "أحمد سيد زيزو لديه مباراة هامة في نهائي السوبر وهذا ما يجب أن يركز عليه".

وأتم حديثه: "نحن نلعب فريقين أمام بعضهما البعض، لكن جزء كبير من الفوز يأتي من طريقة التفكير وكيفية إدارة المباراة من الجانب العقلي وهذا هو الجانب الأهم في المباراة".