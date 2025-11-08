المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

توروب يوجه رسالة إلى زيزو قبل مباراته الأولى أمام الزمالك

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:32 م 08/11/2025
أحمد زيزو

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

وجه ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة إلى لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في مسابقة كأس السوبر المصري.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري، ويستضيف اللقاء ملعب محمد بن زايد.

ويخوض أحمد سيد زيزو، مباراته الأولي مع الأهلي أمام الزمالك، منذ انتقاله إلى صفوف الأحمر قادمًا من الأبيض في صفقة انتقال حر.

رسالة توروب إلى زيزو

حرص ييس توروب، على توجيه رسالة إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك، قائلًا: "الانتقال من نادي إلى آخر جزء من كرة القدم، ولكن في حالة زيزو أعتقد أنه من المهم ألا يركز مع الماضي".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "أحمد سيد زيزو لديه مباراة هامة في نهائي السوبر وهذا ما يجب أن يركز عليه".

وأتم حديثه: "نحن نلعب فريقين أمام بعضهما البعض، لكن جزء كبير من الفوز يأتي من طريقة التفكير وكيفية إدارة المباراة من الجانب العقلي وهذا هو الجانب الأهم في المباراة".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك ييس توروب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

