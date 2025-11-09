أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يمر بحالة من "عدم التوفيق" في المباريات الأخيرة رغم الأداء الجيد والأرقام المميزة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدًا الأحد 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد، بعد أن نجح الفريق الأحمر في التأهل على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

مسؤولية جماعية للأهداف والأخطاء

وقال صلاح الدين في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "نتعرض لحالة غريبة من عدم التوفيق في المباريات الماضية، لكن الأداء مطمئن، الأرقام تؤكد أن الأهلي صاحب أكبر نسبة استحواذ، وأكثر الفرق إهدارًا للفرص في كل مواجهة، نحن ننتظر فقط أن يحالفنا التوفيق، والحمد لله الأداء ثابت وجيد على مدار التسعين دقيقة".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا فريق كبير، وأشكر لاعبيه ومدربهم الكابتن علي ماهر على المباراة القوية، الحمد لله أننا أنهينا اللقاء بالفوز، ونتطلع للمباراة النهائية وسط جماهيرنا، وإن شاء الله نعود إلى مصر بالبطولة".

وتحدث مدير الكرة عن الجانب الدفاعي، مؤكدًا أن المسؤولية جماعية: "الفريق بالكامل يتحمل مسؤولية الأهداف التي نستقبلها، مثلما يشارك الجميع في تسجيل الأهداف. الأخطاء جزء من كرة القدم، والمهم هو الاستمرار في التحسن".

ميزة وعيب في حالة إمام ورسالة للجماهير

وعن حالة إمام عاشور، أوضح صلاح الدين: "حالته فيها ميزة وعيب.. الميزة أنه غير مصاب، لكن العيب أنه ابتعد فترة طويلة عن المشاركة دون تدريبات أو حتى جيم، الآن يتدرب بشكل قوي جدًا، ولديه رغبة كبيرة في اللعب، لكنه يحتاج بعض الوقت لاستعادة لياقته البدنية بالكامل".

كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي: "نقدر حب الجماهير الكبير للنادي واللاعبين، ونعلم أن العتاب دائمًا على قدر المحبة. جمهور الأهلي يريد الفوز دائمًا، وهذا طبيعي، فحتى التعادل أصبح بالنسبة لهم نتيجة غير مقبولة. نحن واثقون أن جمهورنا سيملأ المدرجات في النهائي، وسندخل المباراة بدعمهم الكبير".

دعم الناشئين وقرعة دوري أبطال إفريقيا

وتابع عن دعم الناشئين: "قيدنا ثلاثة لاعبين من الناشئين في القائمة الإفريقية، وسنقيد آخرين قريبًا، مستر توروب يحب متابعة اللاعبين الصغار، ووجودهم مهم لأن الأهلي دائمًا يخدم المنتخبات الوطنية في كل المراحل، لذلك نحتاج جاهزية الناشئين للمشاركة في أي وقت، مثل محمد عبد الله وأحمد عابدين".

واختتم حديثه عن قرعة دوري أبطال إفريقيا قائلًا: "القرعة متوازنة جدًا، ومن الطبيعي أن يواجه البطل كل الفرق القوية، كل المواجهات صعبة، لكن علينا أن نجعلها أسهل لأنفسنا من خلال الأداء والتركيز".