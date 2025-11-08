أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها، غدًا الأحد، في مباراة المركز الثالث (البرونزية) بكأس السوبر 2025.

ويحتضن استاد آل نهيان مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة 2:45 عصر غدٍ الأحد في لقاء المركز الثالث بالسوبر المصري.

وكان بيراميدز خسر في نصف نهائي السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح (4-5)، كما خسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي (2-1).

وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا على النحو التالي:

حكم الساحة.. عمر محمد آل علي (الإمارات)

حكم مساعد 1.. محمد أحمد يوسف (الإمارات)

حكم مساعد 2.. ياسر سبيل المرشدي (الإمارات)

حكم رابع.. ناصر علي يوسف (الإمارات)

حكم VAR.. إيجور دي أوليفييرا (البرازيل)

حكم VAR المساعد.. أحمد سعيد النقبي