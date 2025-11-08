المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 0
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

"إماراتي وبرازيلي".. حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في برونزية السوبر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:05 م 08/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها، غدًا الأحد، في مباراة المركز الثالث (البرونزية) بكأس السوبر 2025.

ويحتضن استاد آل نهيان مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة 2:45 عصر غدٍ الأحد في لقاء المركز الثالث بالسوبر المصري.

وكان بيراميدز خسر في نصف نهائي السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح (4-5)، كما خسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي (2-1).

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا على النحو التالي:

حكم الساحة.. عمر محمد آل علي (الإمارات)

حكم مساعد 1.. محمد أحمد يوسف (الإمارات)

حكم مساعد 2.. ياسر سبيل المرشدي (الإمارات)

حكم رابع.. ناصر علي يوسف (الإمارات)

حكم VAR.. إيجور دي أوليفييرا (البرازيل)

حكم VAR المساعد.. أحمد سعيد النقبي

الأهلي الزمالك السوبر المصري بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا موعد مباراه الأهرام ضد سيراميكا موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

التعليقات

مباشر
الاتحاد

الاتحاد

0 0
أهلي جدة

أهلي جدة

17

عرضية لأهلي جدة من ضربة حرة نفذها رياض محرز ويقابلها إيبانيز برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
سندرلاند

سندرلاند

0 0
أرسنال

أرسنال

18

تسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب أرسنال تصدى لها دفاع سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
