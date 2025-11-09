المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة خليل أوموت.. طاقم حكام عابر للقارات يقود نهائي كأس السوبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:08 م 08/11/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، غدًا الأحد، على ستاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويقود طاقم حكام تركي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

حكم مباراة الأهلي والزمالك

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: حكم الساحة: التركي خليل أوموت

حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال

حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا

حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو: المجري استيفان فاد

حكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز الصعب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، فيما جاء تأهل الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد توج بآخر نسختين من بطولة كأس السوبر المصري، في شكلها الجديد بمشاركة 4 أندية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة.

لمتابعة أخبار بطولة السوبر المصري.. اضغط هنا

الأهلي السوبر المصري الزمالك الاهلي والزمالك نهائي السوبر المصري خليل أوموت

