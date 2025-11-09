أعلن اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، غدًا الأحد، على ستاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويقود طاقم حكام تركي مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

حكم مباراة الأهلي والزمالك

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: حكم الساحة: التركي خليل أوموت

حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال

حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا

حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا

حكم الفيديو: المجري استيفان فاد

حكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز الصعب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، فيما جاء تأهل الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد توج بآخر نسختين من بطولة كأس السوبر المصري، في شكلها الجديد بمشاركة 4 أندية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة.

