كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 2
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

3 2
17:45
نيوزيلندا

نيوزيلندا

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

0 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تواجد إمام وظهور زيزو.. الأهلي يختتم استعداداته لقمة الزمالك في نهائي السوبر المصري (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

08:04 م 08/11/2025
اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم السبت، استعداداته لخوض مباراة الزمالك في نهائي مسابقة السوبر المصري، المقامة حاليًا في الإمارات.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية مساء غدٍ الأحد على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين.

في المقابل، تأهل الزمالك بعد فوزه على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وشهدت تدريبات الأهلي مشاركة إمام عاشور ومحمد شريف بعد غيابهما الطويل بسبب الإصابة، إلى جانب أحمد سيد "زيزو" الذي قد يكتب ظهوره الأول مع الأهلي في القمة.

وكان إمام عاشور قد حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات بعد غيابه طوال الفترة الماضية إثر إصابته بفيروس A.

أما محمد شريف، فقد تعرض لإصابة في لقاء إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن طبيب الأهلي أحمد جاب الله، في تصريحات رسمية، أن محمد شريف تعرض لإصابة في العضلة الضامة، ما أدى إلى غيابه طوال الفترة الماضية محليًا وقاريًا.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، قد أعلن جاهزية محمد شريف لخوض لقاء الزمالك، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة إمام عاشور.

ويمتلك الأهلي رصيدًا من 15 لقبًا في بطولة كأس السوبر المصري، في حين توّج الزمالك باللقب في أربع مناسبات.

لمشاهدة تدريبات الأهلي الختامية قبل لقاء الزمالك.. اضغط هنا .. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي السوبر المصري الزمالك زيزو إمام عاشور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الاتحاد

الاتحاد

0 1
أهلي جدة

أهلي جدة

80

تمريرات بين لاعبي أهلي جدة ومحاولات توغل داخل منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
سندرلاند

سندرلاند

1 2
أرسنال

أرسنال

78

خطأ لصالح تراي هيوم لاعب سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
