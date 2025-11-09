لقطات من مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الزمالك في السوبر (صور)

اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم السبت، استعداداته لخوض مباراة الزمالك في نهائي مسابقة السوبر المصري، المقامة حاليًا في الإمارات.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية مساء غدٍ الأحد على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين.

في المقابل، تأهل الزمالك بعد فوزه على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وشهدت تدريبات الأهلي مشاركة إمام عاشور ومحمد شريف بعد غيابهما الطويل بسبب الإصابة، إلى جانب أحمد سيد "زيزو" الذي قد يكتب ظهوره الأول مع الأهلي في القمة.

وكان إمام عاشور قد حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات بعد غيابه طوال الفترة الماضية إثر إصابته بفيروس A.

أما محمد شريف، فقد تعرض لإصابة في لقاء إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن طبيب الأهلي أحمد جاب الله، في تصريحات رسمية، أن محمد شريف تعرض لإصابة في العضلة الضامة، ما أدى إلى غيابه طوال الفترة الماضية محليًا وقاريًا.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، قد أعلن جاهزية محمد شريف لخوض لقاء الزمالك، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة إمام عاشور.

ويمتلك الأهلي رصيدًا من 15 لقبًا في بطولة كأس السوبر المصري، في حين توّج الزمالك باللقب في أربع مناسبات.

لمشاهدة تدريبات الأهلي الختامية قبل لقاء الزمالك.. اضغط هنا .. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع