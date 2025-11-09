أعلن اتحاد الكرة، عن تعيين الحكم التركي خليل أوموت ميلر، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة، في نهائي السوبر المصري، المقرر إقامته غدًا الأحد، على أرضية استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وكان خليل أوموت قد ارتبط اسمه بأشهر واقعة في تاريخ الحكام بالملاعب التركية خلال السنوات الماضية، بعدما تعرض لاعتداء من جانب فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو.

وقام فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو، بتوجيه لكمة قوية للحكم خليل أوموت ميلر، عقب نهاية مباراة فريقه ضد تشايكور ريزا سبور بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، خلال عام 2023.

وسقط الحكم عقب تلقيه اللكمة وسط أرضية الملعب، وتدخل اللاعبين والمسؤولين أثناء المشاجرة، وذلك بعدما أشهر خليل بطاقة حمراء لكل فريق خلال أحداث اللقاء.

وتسببت تلك الأزمة في نقل الحكم للمستشفى، ثم اتخذ الاتحاد التركي قرارًا بتأجيل منافسات الدوري لأجل غير مسمى خلال تلك الفترة، وذكرت تقارير صحفية في وقت لاحق، أنه تم الحكم بالسجن على فاروق كوكا رئيس النادي، لمدة 3 سنوات و7 أشهر و22 يومًا، في قضية الاعتاد على الحكم خليل أوموت.

وتعرف جماهير الأهلي الحكم التركي جيدًا، حيث سبق له إدارة مباراة الأهلي والعين الإماراتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال في الموسم الماضي، والتي انتهت بانتصار الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

وتلقى الحكم الدولي صاحب الـ 39 عامًا، صدمة قوية قبل بداية الموسم الجاري، بعدما فشل في اجتياز اختبار اللياقة البدنية الأول، الذي يُعد أحد الشروط الأساسية لاستمراره في إدارة المباريات.

وتوقف خليل في اللفة الـ36 من اختبار الجري المتوسط، مما اضطره إلى الانسحاب من الاختبار.

ووفقًا للوائح لجنة الحكام المركزية التركية، تحصل الحكم على فرصة ثانية لإعادة الاختبار، والتي نجح في استغلالها ليتجاوز عقبته، ويتولى إدارة 5 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم، بالإضافة لإدارته عدة مباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، بالإضافة للدوري الإماراتي.