فريق الزمالك من المران الختامي قبل لقاء الأهلي في السوبر المصري

أصبح الحارس محمد صبحي لاعب فريق الزمالك جاهزًا للمشاركة في موقعة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والمقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان صبحي غاب عن المباراة الماضية أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر بداعي عدم الجاهزية عقب إصابته في لقاء طلائع الجيش ببطولة الدوري.

وأصبح صبحي جاهزًا في لقاء الأهلي، ليكون ورقة متاحة أمام المدرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك والذي قام بالدفع بمحمد عواد في اللقاء الماضي.

مران الزمالك شهد أيضًا اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ والذي تعرض للإصابة في لقاء بيراميدز والذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقي القاهرة.

ومان فريق الأهلي توّج بآخر ثلاث نسخ من بطولة السوبر المصري كما يحمل اللقب القياسي بواقع (15 مرة)، في المقابل توّج فريق الزمالك باللقب بواقع (4 مرات).