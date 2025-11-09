ساعات قليلة تفصل جماهير الكرة المصرية عن موقعة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والتي تُقام على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين.

في المقابل، تأهل فريق الزمالك بعد فوزه على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق لقب كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي والـ16 في تاريخه، بينما يمتلك الزمالك أربعة ألقاب ويتطلع لحصد الخامس.

وسبق لملعب "محمد بن زايد" أن استضاف نهائي كأس السوبر المصري في ثلاث مناسبات سابقة، انتهت اثنتان منها بفوز الزمالك في نسختي 2017 و2020، بينما توّج الأهلي باللقب في النسخة الماضية على نفس الملعب.