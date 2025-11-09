المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عدسة "يلا كورة" ترصد أجواء ملعب محمد بن زايد قبل قمة الأهلي والزمالك (فيديو)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:28 م 08/11/2025
استاد محمد بن زايد

ملعب محمد بن زايد - صورة أرشيفية

ساعات قليلة تفصل جماهير الكرة المصرية عن موقعة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والتي تُقام على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين.

في المقابل، تأهل فريق الزمالك بعد فوزه على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق لقب كأس السوبر للمرة الرابعة على التوالي والـ16 في تاريخه، بينما يمتلك الزمالك أربعة ألقاب ويتطلع لحصد الخامس.

وسبق لملعب "محمد بن زايد" أن استضاف نهائي كأس السوبر المصري في ثلاث مناسبات سابقة، انتهت اثنتان منها بفوز الزمالك في نسختي 2017 و2020، بينما توّج الأهلي باللقب في النسخة الماضية على نفس الملعب.

السوبر المصري الزمالك الأهلي محمد بن زايد

