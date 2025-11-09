المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي
بارما

بارما

1 2
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 2
22:05
لانس

لانس

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 1
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30
ليفانتي

ليفانتي

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
19:00
تورينو

تورينو

غياب بيزيرا.. الزمالك يختتم استعداداته لقمة الأهلي في نهائي السوبر المصري (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

09:51 م 08/11/2025
الزمالك

مران الزمالك الأخير قبل لقاء الأهلي

اختتم فريق الزمالك، بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف، تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك مساء غدٍ الأحد على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم ترصد عدسات المصورين تواجد البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها خلال لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري.

وبسبب الإصابة، غاب بيزيرا عن لقاء بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح (5-4).

وشهد مران الزمالك مشاركة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، الذي كان قد تعرّض للإصابة في لقاء بيراميدز الماضي وغادر الملعب على إثرها.

ويسعى الزمالك إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة في تاريخه، علمًا بأن آخر ألقابه في البطولة كان عام 2020.

لمشاهدة مران الزمالك الأخير قبل لقاء الأهلي.. اضغط هنا .. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي السوبر المصري الزمالك مران الزمالك السوبر المصري 2025

  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

