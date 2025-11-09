اختتم فريق الزمالك، بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف، تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك مساء غدٍ الأحد على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم ترصد عدسات المصورين تواجد البرازيلي خوان بيزيرا، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها خلال لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري.

وبسبب الإصابة، غاب بيزيرا عن لقاء بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح (5-4).

وشهد مران الزمالك مشاركة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ، الذي كان قد تعرّض للإصابة في لقاء بيراميدز الماضي وغادر الملعب على إثرها.

ويسعى الزمالك إلى التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة في تاريخه، علمًا بأن آخر ألقابه في البطولة كان عام 2020.

لمشاهدة مران الزمالك الأخير قبل لقاء الأهلي.. اضغط هنا .. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع