عقدة دنماركية وريمونتادا في بلجيكا.. نهائيات توروب قبل سوبر الأهلي والزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:16 م 08/11/2025
ييس توروب

ييس توروب - مدرب الأهلي

يخوض الدنماركي ييس توروب النهائي الثالث فقط في مسيرته التدريبية مع كرة القدم، عندما يترأس، مساء غدٍ الأحد، الجهاز الفني في النادي الأهلي أمام غريمه الزمالك ضمن نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري إثر تفوقه (2-1) على سيراميكا كليوباترا، في الوقت الذي نجح خلاله الزمالك في اجتياز عقبة بيراميدز بفضل ركلات الترجيح، عقب تعادلهما 90 دقيقة دون أهداف.

نهائيات توروب قبل سوبر الأهلي والزمالك

يستعد توروب لخوض نهائي جديد في مسيرته التدريبية بكرة القدم، بعد أن فاز في مناسبة وخسر أخرى.

وتولى المدرب الدنماركي ييس توروب قيادة 6 أندية في مسيرته قبل الأهلي، منذ عام 2009، إذ درب كلًا من إيسبرج وميتييلاند وجينت وجينك وكوبنهاجن وأوجسبورج على الترتيب.

ولعب توروب مباريات نهائية فقط مع إيسبرج الدنماركي في 2013 وجينت البلجيكي في 2019 تواليًا.

أنهى عقدة دنماركية عمرها 37 عاما

نجح توروب في قيادة إيسبرج إلى نهائي كأس الدنمارك في موسم 2012-2013، حيث التقى برايندرز إف سي.

وكان لقب كأس الدنمارك يمثل عقدة بالنسبة إلى إيسبرج، إذ خسر 4 نهائيات متتالية في أعوام 1978 و1985 و2006 و2008 على الترتيب.

وظل إيسبرج يبحث عن تتويج ثالث في كأس الدنمارك لمدة 37 عامًا حتى تمكن من تحقيق ذلك مع توروب، عندما تفوق (1-0) على رايندرز إف سي.

خسر بريمونتادا في بلجيكا

بعد 6 سنوات من الفوز مع إيسبرج بكأس الدنمارك، كان على توروب أن يخوض النهائي الثاني في مسيرته التدريبية، رفقة جينت في بلجيكا.

وبلغ جينت نهائي كأس بلجيكا في موسم 2018-2019 ليواجه ميشلين.

وتقدم فريق توروب بهدف في الدقيقة 32، لكن سرعان ما عانى من الريمونتادا، ليقلب ميشلين الطاولة بهدفين في الدقيقتين 38 و62 على الترتيب.

ويأمل توروب في الفوز بالسوبر المصري مع الأهلي أمام الغريم الزمالك، ليضيف لقبًا جديدًا إلى مسيرته.

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري ييس توروب

