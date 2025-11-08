اختتم الفريق الأول في النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك، حيث علم يلا كورة من مصادر خاصة ما يدور في عقل المدرب الدنماركي ييس توروب قبل نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مساء غدٍ الأحد، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك

خاض الأهلي حصتين تدريبيتين منذ لقاء سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، لم تشهد أي منها جوانب فنية، نظرًا لضيق الوقت بحسب ما علم مراسل يلا كورة.

وأدى اللاعبون في المران الأول بعد الفوز (2-1) على سيراميكا كليوباترا بعض التدريبات الاستشفائية، فيما شهد المران الثاني إقامة تقسيمة بين اللاعبين، بناءً على تعليمات توروب.

وفي سياق منفصل، قال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "توروب بدأ يعتمد بشكل كامل على معانيه الأجانب بعد أن بات يفهم إمكانيات جميع لاعبيه".

وواصل تصريحاته: "ما زال توروب يستمع لآراء عادل مصطفى لكنه يناقش التفاصيل مع بقية الجهاز المعاون، ما لم يكن يحدث في بداية مسيرته مع الفريق".

أفكار توروب

أكد مصدر خاص ليلا كورة أن توروب اعتمد على تقرير خاص من ثنائي محللي الأداء بشأن فريق الزمالك خلال آخر 3 مباريات خاضها الأبيض ضد البنك الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز على الترتيب.

وأوضح أن توروب يتجه إلى الاعتماد على التشكيل نفسه الذي خاض به لقاء سيراميكا كليوباترا، مع إمكانية إجراء تغيير وحيد.

وأضاف المصدر ذاته: "من الوارد ألا يشارك نيتس جراديشار أساسيًا ضد الزمالك، إذ يخضع أولًا لاختبار طبي صباح غدٍ الأحد من أجل التأكد من جاهزيته البدنية، رغم مشاركته في المران الأخير بشكل كامل".