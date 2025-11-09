أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يعاني من غياب التوفيق في الفترة الأخيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الأحد في نهائي السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد.

وقال وليد صلاح الدين عبر قناة أون سبورت1: "نقدم أداء مميز وكرة جميلة منذ فترة، أتواجد مع الأهلي منذ 11 مباراة، وخلال هذه المباريات الأهلي هو الأكثر استحواذًا وصناعة للفرص، حتى عندما كان عماد النحاس مدربًا للفريق".

وأضاف: "اللاعبون يجتهدون جدًا ولديهم انضباط، ويقدمون كل شيء في التدريبات، لكن حتى الآن التوفيق غائب نوعًا ما، وننتظر الجماهير في مباراة الزمالك، لأنهم أقوى سلاح لنا".

وتابع: "أشرف داري وحسين الشحات، هما المصابان فقط، بالنسبة لـ إمام عاشور، فالشيء الإيجابي هو أنه ليس مصابًا، لكن المرض الذي تعرض له يحتاج راحة سلبية، وهو غائب منذ 7 أسابيع، والمشكلة أن هذه المدة لم تشهد أي تدريبات له، فحدث زيادة في الوزن، لكنه يحتاج وقت معين حتى يعود للياقته".

وأتم: "جماهير الأهلي تحب النادي جدًا، وتدعم لاعبي النادي لأنهم يعرفون أن هؤلاء هم من يجلبون البطولات، ودائمًا العتاب على قدر المحبة، ونحن أوصلنا الجماهير أنه في حالة التعادل يكون هذا غير مقبول، ونعلم جيدًا أنهم سيدعموننا بقوة أمام الزمالك".