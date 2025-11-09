المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وليد صلاح الدين: الأهلي يقدم كرة "جميلة".. وإمام عاشور يحتاج بعض الوقت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:25 ص 09/11/2025
وليد صلاح الدين - الأهلي

وليد صلاح الدين

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يعاني من غياب التوفيق في الفترة الأخيرة.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الأحد في نهائي السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد.

وقال وليد صلاح الدين عبر قناة أون سبورت1: "نقدم أداء مميز وكرة جميلة منذ فترة، أتواجد مع الأهلي منذ 11 مباراة، وخلال هذه المباريات الأهلي هو الأكثر استحواذًا وصناعة للفرص، حتى عندما كان عماد النحاس مدربًا للفريق".

وأضاف: "اللاعبون يجتهدون جدًا ولديهم انضباط، ويقدمون كل شيء في التدريبات، لكن حتى الآن التوفيق غائب نوعًا ما، وننتظر الجماهير في مباراة الزمالك، لأنهم أقوى سلاح لنا".

وتابع: "أشرف داري وحسين الشحات، هما المصابان فقط، بالنسبة لـ إمام عاشور، فالشيء الإيجابي هو أنه ليس مصابًا، لكن المرض الذي تعرض له يحتاج راحة سلبية، وهو غائب منذ 7 أسابيع، والمشكلة أن هذه المدة لم تشهد أي تدريبات له، فحدث زيادة في الوزن، لكنه يحتاج وقت معين حتى يعود للياقته".

وأتم: "جماهير الأهلي تحب النادي جدًا، وتدعم لاعبي النادي لأنهم يعرفون أن هؤلاء هم من يجلبون البطولات، ودائمًا العتاب على قدر المحبة، ونحن أوصلنا الجماهير أنه في حالة التعادل يكون هذا غير مقبول، ونعلم جيدًا أنهم سيدعموننا بقوة أمام الزمالك".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي السوبر المصري إمام عاشور نهائي السوبر المصري وليد صلاح الدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg