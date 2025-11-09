المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

مباريات اليوم.. الأهلي يتحدى الزمالك في نهائي السوبر.. ومرموش وصلاح وجها لوجه

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:19 ص 09/11/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في مختلف الدوريات المحلية والعالمية، على رأسها مواجهة القمة التي ستجمع الأهلي بالزمالك في الإمارات.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح.

وفي نفس اليوم ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

لمتابعة مباريات اليوم باستمرار اضغط هنا

جدول مباريات اليوم الأحد

وبعيدا عن مواجهة الأهلي والزمالك، ستكون هناك مواجهة مصرية خالصة على الأراضي الإنجليزية، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي مساء اليوم أيضا بليفربول ضمن مباريات الجولة 11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي إسبانيا يلعب فريق ريال مدريد مع رايو فاييكانو في الخامسة والربع مساءً، وبرشلونة أيضا يحل ضيفا على سيتا فيجو، ضمن مباريات الجولة 12 لبطولة الدوري الإسباني.

وفي بطولة كأس العالم للناشئين، ستقام 8 مباريات في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتعد هذه البطولة محط أنظار العديد من المتابعين بسبب مشاركة منتخب مصر ضمن المجموعة الخامسة.

وفي الدوري الإيطالي أيضًا، ستقام عدة مباريات أهمها استضافة إنتر ميلان لفريق لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساءً.

ومن إيطاليا لفرنسا، يستعد فريق نيس لمواجهة ميتز، في مباراة ستشهد أيضا غياب محمد عبد المنعم، مدافع منتخبنا الوطني وفريق نيس، بسبب استمرار تأهيله من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في الفترة الماضية.

كما يلتقي فريق ليون مع باريس سان جيرمان في لقاء سيقام في العاشرة إلا ربع مساءً.

أبرز مواجهات اليوم

كأس السوبر المصري

الأهلي × الزمالك – الخامسة والنصف مساءً – أون سبورت ودبي سبورت وأبو ظبي الرياضية.

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – الثالثة إلا ربع عصرًا.. أون سبورت ودبي سبورت وأبو ظبي الرياضية.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × برايتون – الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت HD3.

أستون فيلا × بورنموث – الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت HD9.

نوتنجهام × ليدز – الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت HD6.

برنتفورد × نيوكاسل- الرابعة عصرًا.. بي إن سبورت HD4.

مانشستر سيتي × ليفربول.. السادسة والنصف مساءً.. بي إن سبورت HD1.

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو × ريال مدريد.. الخامسة والربع مساءً.. بي إن سبورت HD2.

سيلتا فيجو × برشلونة.. العاشرة مساءً.. بي إن سبورت 1HD.

كأس العالم للناشئين

بلجيكا × تونس.. الثانية والنصف عصرًا.. بي إن سبورت اكسترا 1.

المغرب × كاليدونيا الجديدة.. الثالثة والنصف عصرًا.. بي إن سبورت المفتوحة.

الإمارات × السنغال.. الخامسة إلا ربع مساءً.. بي إن سبورت اكسترا 1.

بوليفيا × قطر.. السادسة إلا ربع مساءً.. بي إن سبورت المفتوحة.

الدوري الفرنسي

ميتز × نيس.. السادسة والربع مساءً.. بي إن سبورت HD6.

ليون × باريس سان جيرمان.. العاشرة إلا ربع مساءً.. بي إن سبورت 2HD.

