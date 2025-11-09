يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك في الإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد صعد على حساب نادي سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-1، بينما فاز نادي الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 15 لقب، بينما يعد نادي الزمالك ثاني أكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب.

وبعيدا عن نهائي السوبر، سيقام في الثالثة إلا ربع مساءً، مباراة سيراميكا وبيراميدز لتحديد المركز الثالث والرابع.

يشار إلى أن نهائي النسخة الماضية جمع بين الأهلي والزمالك وانتهى بركلات الترجيح (7-6) لصالح الفريق الأحمر، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك على 3 قنوات وهم:

1- أون سبورت.

2- أبو ظبي الرياضية HD1.

3- دبي الرياضية 1.

خريطة أون سبورت

ويقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.