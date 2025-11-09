المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يمكنك مشاهدتها عبر 3 محطات.. القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:31 ص 09/11/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك في الإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد صعد على حساب نادي سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-1، بينما فاز نادي الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 15 لقب، بينما يعد نادي الزمالك ثاني أكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب.

وبعيدا عن نهائي السوبر، سيقام في الثالثة إلا ربع مساءً، مباراة سيراميكا وبيراميدز لتحديد المركز الثالث والرابع.

يشار إلى أن نهائي النسخة الماضية جمع بين الأهلي والزمالك وانتهى بركلات الترجيح (7-6) لصالح الفريق الأحمر، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك على 3 قنوات وهم:

1- أون سبورت.

2- أبو ظبي الرياضية HD1.

3- دبي الرياضية 1.

خريطة أون سبورت

ويقدّم سيف زاهر الاستوديو التحليلي للقاء، على أن يتولى التحليل الثلاثي حازم إمام، حسام غالي، وعماد متعب.

وفي أرضية الملعب، سيتواجد المراسل عبد الرحمن مجدي، فيما يتولى التحليل من أرض الملعب كل من أيمن يونس ومحمد فضل.

أما عن التعليق الصوتي، فسيكون بلال علام معلقًا عبر القناة الصوتية الأولى، بينما يقدّم أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الثانية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري دبي أبو ظبي أون سبورت القنوات الناقلة

