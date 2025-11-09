يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في الثالثة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ويتحدث توروب مع اللاعبين، عن الجوانب الفنية والخططية الأخيرة قبل التحرك إلى استاد محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بالزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، وفقًا لما تم اعتماده في الاجتماع الفني للمباراة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز الصعب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، فيما جاء تأهل الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد توج بآخر نسختين من بطولة كأس السوبر المصري، في شكلها الجديد بمشاركة 4 أندية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة.