استقر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به نهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري 2025.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إسماعيل - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة - ناصر ماهر - محمود بنتايك - عبد الله السعيد أو أحمد ربيع.

خط الهجوم: عدي الدباغ - عمرو ناصر أو سيف الدين الجزيري.

ويفاضل أحمد عبد الرؤوف بين عبد الله السعيد وأحمد بيع في وسط الملعب، وبين عمرو ناصر وسيف الدين الجزيري في الهجوم بجوار عدي الدباغ.

ولم يحسم أحمد عبد الرؤوف، موقف خوان بيزيرا من التواجد في قائمة الفريق، بحسب ما أفاد مراسل يلا كورة.

وكان الزمالك قد تخطى بيراميدز، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في مباراة نصف النهائي.

بينما تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري، بالفوز عل حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.